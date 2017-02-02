Специалисты служб по делам детей провели вечерние профилактические рейды

В течение двух недель специалисты службы по делам детей Николаевского городского совета, служб по делам детей администраций Центрального, Заводского, Ингульского районов города, представители областного управления Национальной полиции, городского центра социальных служб для семьи, детей и молодежи осуществляли вечерние профилактические рейды.

Как сообщает пресс-служба городского совета, Во время рейдов обследованы условия проживания и воспитания детей, находящихся в сложных жизненных обстоятельствах. Родители получали консультации по вопросам возрастных и психологических особенностей развития детей, организации их досуга, оформления жилищных субсидий, устройства детей в учреждения дополнительного образования. Законные представители детей предупреждены об административной, уголовной ответственности за нарушение прав и интересов детей. С детьми проводились беседы по вопросам безопасного поведения и здорового образа жизни, получения образования.

По результатам рейдов инициировано привлечение к административной ответственности матери учеников школы № 19 за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. Также во время мероприятий обнаружена многодетная семья, в которой двое детей школьного возраста не оформлены в учебное заведение. Принимаются меры превентивного характера.