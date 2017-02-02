Будут ли николаевские школьники питаться качественной пищей?

Руководство коммунального производственного предприятия по организации питания в учебных заведениях изменило управленческие процессы, переведя их на новый, более высокий уровень.

Новый менеджмент ввел независимый контроль качества закупаемых продуктов, это значит, что блюда, которые подают в детсадах и школах, гарантированно приготовлены из продуктов, соответствующих всем нормам и государственным стандартам. Кроме того, благодаря продуманной работе с поставщиками и эффективной логистике предприятие закупает продукты по цене, заметно ниже статистической.

Об этом рассказал директор предприятия Глеб Новоторов.

Как отметил Глеб Александрович, впервые на предприятии внедрена практика проведения независимых лабораторных исследований. Именно это является залогом того, что закупаемые продтовары, из которых готовят блюда для детей, соответствуют высоким стандартам: «Мы занимаемся реинженирингом бизнес-системы. Большое внимание уделяем тому, какой продукт на входе, он должен быть качественным, соответствовать всем нормам и требованиям. Поэтому все продукты, которые закупаются предприятием, проходят независимые лабораторные исследования. И на все крупные партии базовых продуктов у нас есть результаты лабораторных исследований, подтверждающие их качество».

Руководитель коммунального производственного предприятия по организации питания в учебных заведениях добавил: