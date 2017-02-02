Будут ли николаевские школьники питаться качественной пищей?

02.02.17 18:56Сколько просмотров этой статьи55Сколько комментариев этой статьи0

Руководство коммунального производственного предприятия по организации питания в учебных заведениях изменило управленческие процессы, переведя их на новый, более высокий уровень.

Новый менеджмент ввел независимый контроль качества закупаемых продуктов, это значит, что блюда, которые подают в детсадах и школах, гарантированно приготовлены из продуктов, соответствующих всем нормам и государственным стандартам. Кроме того, благодаря продуманной работе с поставщиками и эффективной логистике предприятие закупает продукты по цене, заметно ниже статистической.

Об этом рассказал директор предприятия Глеб Новоторов.

Как отметил Глеб Александрович, впервые на предприятии внедрена практика проведения независимых лабораторных исследований. Именно это является залогом того, что закупаемые продтовары, из которых готовят блюда для детей, соответствуют высоким стандартам: «Мы занимаемся реинженирингом бизнес-системы. Большое внимание уделяем тому, какой продукт на входе, он должен быть качественным, соответствовать всем нормам и требованиям. Поэтому все продукты, которые закупаются предприятием, проходят независимые лабораторные исследования. И на все крупные партии базовых продуктов у нас есть результаты лабораторных исследований, подтверждающие их качество».

Руководитель коммунального производственного предприятия по организации питания в учебных заведениях добавил:

  • Плюс ко всему: качественный продукт мы в основном покупаем по ценам, значительно ниже тех, что дает управление статистики в Николаевской области. Это делается за счет того, что мы стараемся покупать напрямую у производителей. Кроме того, мы оптимизируем логистику. Еще один немаловажный фактор: на каждую группу товаров есть как минимум два поставщика, которые, конкурируя между собой, дают нам возможность получить меньшую цену. Сказываются на цене и наши оптовые закупки. Таким образом добились приемлемых цен, это при том, что гарантируется высокое качество продуктов.

Пресс-служба Николаевского горсовета

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