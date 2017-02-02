В Украине падает производство молокопродуктов

Молочная отрасль уже два года находится в стагнации.

Производство молочных продуктов в Украине в 2016 году сократилось на 3% – до 1,63 млн тонн, сообщает Ассоциация производителей молока.

"За последние десять лет отрасль показала колеблющийся тренд. Достигнув пика в 2014 году при производстве почти 2 млн тонн молочных продуктов, в следующие два года она только стагнировала", – говорится в сообщении.

В ассоциации отметили, что падение производства обусловлено, прежде всего, потерей основного рынка сбыта в России.

К тому же это пришлось на мировой кризис молочного рынка и фактически предыдущие два года мы наблюдаем низкие цены на молочные продукты в мире и достаточно вялую торговлю – подчеркнули в ассоциации.

По итогам 2016 года производство творога выросло на 3,9% – до 69,6 тыс. тонн, сливочного масла – на 0,1%, до 101 тыс. тонн. При этом производство жирных сыров сократилось почти на 8%, до 113,1 тыс. тонн, молока – на 4%, до 926,2 тыс. тонн, кисломолочной продукции – на 1,4%, до 420,2 тыс. тонн по сравнению с 2015 годом.

По сравнению с докризисным 2014 годом больше всего упало производство молока (-17,08%), сыра (13%), масла (-11,4%) и кисломолочной продукции (-11,16%), – говорится в сообщении.