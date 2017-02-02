В Viber стали доступны самоуничтожающиеся сообщения

Благодаря новой функции можно устанавливать время для уничтожения сообщений.

В популярном мессенджере Viber появилась новая функция - самоуничтожающиеся сообщения. Благодаря ей можно устанавливать время для удаления сообщений, которые после пропадут автоматически, передает Appleinsider.

Известно, что функция была разработана с целью повысить безопасность общения. Кроме того, в Viber появились видеосообщения. Максимальная продолжительность ролика, который можно переслать в мессенджере, составляет 30 секунд.

Добавлена в Android-версию также функция очистки чата, за счет которой сообщения стираются, однако при этом сам чат остается для пользователя доступным.