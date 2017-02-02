Увага! Зміна погодних умов в Миколаївській області

02.02.17 18:45Сколько просмотров этой статьи66Сколько комментариев этой статьи0

За оперативною інформацією гідрометеорологічного центру найближчими днями на Миколаївщині очікується зміна погодних умов: туман, перепади температур, невеликі опади у вигляді мокрого снігу з дощем. Це може призвести до ускладнень руху автошляхами області через погану видимість та ожеледицю на дорожньому покритті.

Про це повідомляє "Корабелов.ИНФО"

3 лютого — хмарно з проясненнями,без істотних опадів. Вітер південний, 5-10 м/с. Температура вночі 1-6° морозу, вдень 1-6 тепла.

4 лютого — невеликі опади, переважно у вигляді дощу. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер південний, 5-10 м/с. Температура вночі від 2° морозу до 3° тепла, вдень 2-7° тепла.

5-6 лютого — невеликий мокрий сніг та дощ. На дорогах місцями ожеледиця. Температура 5 лютого вночі від 4° морозу до 1° тепла, вдень 0-5° тепла. 6 лютого вночі 1-6° морозу, вдень від 2° морозу до 3° тепла.

Зважаючи на мінливість погодних умов взимку — закликаємо користувачів доріг бути уважними та обережними.

Пересуваючись автошляхами області, не виконувати ризикованих маневрів, чітко дотримуватись правил дорожнього руху, зокрема швидкісних режимів, інтервалу та дистанції, що дозволить уникнути ускладнень у русі транспорту та не допустити виникнення дорожньо-транспортних пригод.

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Четверг, 02.02.2017

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