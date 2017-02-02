Высший совет правосудия принял отставку судьи Центрального суда Николаева Олега Батченка

В связи с подачей заявления об отставке Высший совет правосудия постановил освободить судью Центрального районного суда г.Николаева Олега Батченко от занимаемой должности.

Дела, находившиеся в производстве судьи Олега Батченко, будут перераспределены в соответствии с Положением об автоматизированной системе документооборота суда «Д-3», сообщила пресс-служба Центрального районного суда.Николаева, - об этом сообщает «Информационное агентство Інше.ТВ»

Напомним, как известно, в 2012 году Олег Батченко получил выговор от Высшей квалификационной комиссии судей Украины за вынесение приговора по делу об убийстве Оксаны Макар. В 2016-ом году в отношении Олега Батченко было открыто дисциплинарное дело, которое затем было прекращено в связи с истечением срока рассмотрения.