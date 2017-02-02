Знаменитый сурок Фил из американского городка Панксутони предсказал долгую зиму

Сегодня, 2 февраля, самый знаменитый американский сурок Фил из городка Панксутони (штат Пенсильвания) предсказал долгую зиму. Во время традиционной праздничной церемонии члены так называемого «внутреннего круга» клуба Сурка объявили, что пушистый грызун «увидел свою тень”. Это якобы говорит о том, что холодная погода затянется и зима продлится еще шесть недель, - об этом написала Анна ДЖЕДЖУЛА, «ФАКТЫ»

Во время традиционной праздничной церемонии члены так называемого «внутреннего круга» клуба Сурка объявили, что пушистый грызун «увидел свою тень”. Это якобы говорит о том, что холодная погода затянется и зима продлится еще шесть недель, - об этом написала Анна ДЖЕДЖУЛА, «ФАКТЫ»

Впервые День сурка в Панксутони был отмечен еще в 1887 году. За все эти годы Фил лишь 18 раз предсказывал раннюю весну — в том числе в и в прошлом году. Предсказания зверька сбываются менее, чем в половине случаев.

Особенную популярность Фил из Панксутони (сами сурки меняются, но имя остается неизменным) получил после выхода на экраны в 1993 году картины «День Сурка» с Биллом Мюрреем в главной роли.