В Николаеве пройдет конкурс на определение лучшей архитектурно-планировочной концепции Соборной площади и Флотского бульвара

В Николаеве пройдет конкурс на определение лучшей архитектурно-планировочной концепции организации общественного пространства на Соборной площади и части Флотского бульвара.

Как сообщает 0512, об этом идет речь в распоряжении городского головы от 30 января 2017 года № 17р.

В соответствии с указанным документом управлению градостроительства и архитектуры поручено решить вопросы разработки и согласования Программы и условий конкурса с учетом результатов открытого Конкурса идей по организации общественного пространства Соборной площади и прилегающих территорий, проведенного Агентством развития Николаева.

Департаменту финансов же необходимо обеспечить финансирование конкурса.

МИКОЛАЇВСЬКИЙ МІСЬКИЙ ГОЛОВА

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

30 січня 2017 № 17р

Про проведення архітектурного конкурсу на визначення кращої архітектурно-планувальної концепції організації громадського простору на Соборній площі та частині Флотського бульвару в Центральному районі міста Миколаєва

З метою збереження історичного ареалу та створення сучасного і комфортного громадського простору, враховуючи соціальну та культурну важливість Соборної площі, зважаючи на великий соціальний запит громади міста Миколаєва на благоустрій публічних просторів центральної частини міста, відповідно до Законів України «Про архітектурну діяльність», «Про основи містобудування», «Про благоустрій населених пунктів», «Про регулювання містобудівної діяльності», постанови Кабінету Міністрів України від 25.11.1999 № 2137 «Про затвердження Порядку проведення архітектурних та містобудівних конкурсів», керуючись п.п. 19, 20 ч. 4 ст. 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»:

1.Провести конкурс на визначення кращої архітектурно-планувальної концепції організації громадського простору на Соборній площі та частині Флотського бульвару в Центральному районі міста Миколаєва (далі – конкурс).

2.Визначити замовником конкурсу управління містобудування та архітектури Миколаївської міської ради.

3.Управлінню містобудування та архітектури Миколаївської міської ради (Палесі) в установленому порядку вирішити питання щодо розроблення та погодження Програми та умов конкурсу з урахуванням результатів відкритого Конкурсу ідей з організації громадського простору Соборної площі та прилеглих територій, проведеного КУ ММР «Агенція розвитку Миколаєва».

4.Департаменту фінансів Миколаївської міської ради забезпечити фінансування конкурсу у порядку, визначеному законодавством.

Відділу інформаційного забезпечення Миколаївської міської ради забезпечити оприлюднення цього розпорядження в засобах масової інформації та на офіційному сайті Миколаївської міської ради. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

Міський голова О.Ф. Сєнкевич