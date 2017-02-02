Сенкевич поехал в Киев продлевать сроки инвестпроекта по водоканалу

Сегодня, 2 февраля, мэр Николаева Александр Сенкевич вместе с представителями «Николаевводоканала», Минфина, Минрегионстроя, Минюста и Минестерства иностранных дел проводят он-лайн консультации с представителями Европейского Инвестиционного Банка по изменению финансового соглашения проекта Развития системы водоснабжения и водоотведения в городе Николаеве. Встреча проходит в Киеве, в Представительстве Европейского союза в Украине.

«Напомню, соглашение было подписано еще 2 февраля 2010 года. Только в прошлом году, через 6 лет, наша команда реально запустила этот проект. Символично, что сегодня, ровно через 7 лет, мы собрались вместе для того, чтобы подкорректировать детали сделки и разработать перенос конечного срока реализации проекта, который уже почти истек», - объясняет мэр цель поездки.

«Думаю, для многих николаевцев реальная значимость этого проекта не ясна. Однако я уверен - это жизненно необходимый проект для нашего города!» - резюмировал Сенкевич. Facebook VK Twitter Google+ Odnoklassniki Ресурс