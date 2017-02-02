Говорити про продаж ПриватБанку зарано

Про це на прес-конференції, присвяченій першим підсумкам роботи нового правління банку та стратегії розвитку державного ПриватБанку, сказав голова правління Олександр Шлапак, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Не переконаний, що ми готові до продажу, тому що у нас портфель як ви знаєте - це 200 млрд активу, і у нас 170 млрд поганих активів, тому нам треба вирішити, що з цим робити",- сказав Шлапак.

Із початку оголошення націоналізації, ПриватБанк втратив близько 5,2 млрд грн депозитів фізичних осіб, додав глава правління.

"Що стосується юридичних осіб, то вони досить спокійно перенесли процес невизначеності банку, і на сьогодні ми вже повністю відновили ситуацію з поточними рахунками, з депозитними рахунками", - зауважив Шлапак.