20.01.17 07:171370
Говорити про продаж ПриватБанку зарано
|02.02.17 14:53
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Про це на прес-конференції, присвяченій першим підсумкам роботи нового правління банку та стратегії розвитку державного ПриватБанку, сказав голова правління Олександр Шлапак, повідомляє кореспондент Укрінформу.
Про це на прес-конференції, присвяченій першим підсумкам роботи нового правління банку та стратегії розвитку державного ПриватБанку, сказав голова правління Олександр Шлапак, повідомляє кореспондент Укрінформу.
"Не переконаний, що ми готові до продажу, тому що у нас портфель як ви знаєте - це 200 млрд активу, і у нас 170 млрд поганих активів, тому нам треба вирішити, що з цим робити",- сказав Шлапак.
Із початку оголошення націоналізації, ПриватБанк втратив близько 5,2 млрд грн депозитів фізичних осіб, додав глава правління.
"Що стосується юридичних осіб, то вони досить спокійно перенесли процес невизначеності банку, і на сьогодні ми вже повністю відновили ситуацію з поточними рахунками, з депозитними рахунками", - зауважив Шлапак.