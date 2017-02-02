В Николаевском горсовете заработает отдел по предотвращению коррупции

1 февраля на заседании «бюджетной» комиссии депутаты рассматривали вопрос о создании департамента аудита, контроля, надзора и предотвращения коррупции Николаевского горсовета.

Как сообщает «Мой город», по словам заместителя мэра Юрия Степанца, департамент – «это не прихоть кого-то, а требование антикоррупционного законодательства». В каждой организации, управлениях города с численностью штата более 50 человек должен работать орган по предотвращению коррупции.

В структуру департамента войдут управление внутреннего аудита и контроля, управление надзора за благоустройством, который вместо райадминистраций будет заниматься демонтажем незаконных временных сооружений и рекламных конструкций, а также контролировать работы по благоустройству.

Также при департаменте будет открыт отдел по предотвращению коррупции, который будет заниматься внутренними проверками и служебными расследованиями.

У нас доходит до маразма, что по несколько раз одну и ту же жалобу рассматривает один и тот же человек, на которого жалуются, — пояснил заместитель мэра.

В департаменте будут работать 22 человека. В частности, они будут заниматься возвращением излишне потраченных бюджетных средств, контролировать использование коммунального имущества города, а также отрабатывать все публикации депутатов.

Свои рекомендации и результаты проверок департамент будет передавать городскому голове Александру Сенкевичу для принятия дальнейшего решения. Однако те материалы о нарушениях, за которые предусматривается уголовная ответственность, будут отправляться в правоохранительные органы.

Департамент подает свои рекомендации и результаты проверки предприятий городскому голове и тот уже думает, как реализовать эти материалы: или направить в правоохранительные органы, или на дополнительную проверку в Контрольно-ревизионное управление (КРУ), или подать материалы в юридическое управление горсовета, чтобы они подготовили иск в суд с требованием взыскать с нарушителя ущерб, — рассказал заместитель мэра.