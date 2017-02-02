Ежегодные Аркасовские чтения прошли в Первой украинской гимназии

02.02.17 14:14Сколько просмотров этой статьи59Сколько комментариев этой статьи0

Ежегодные традиционные Аркасовские чтения прошли в Первой украинской гимназии имени Николая Аркаса.

На секционных занятиях свои работы представили 80 учащихся 8 - 11-х классов - членов научного общества «Интеллектуал», на пленарном заседании были заслушаны гимназисты с наилучшими поисково-исследовательскими работами.

Обращаясь к присутствующим, директор гимназии, заслуженный работник образования, лауреат премии им. Николая Аркаса Сергей Васильевич Бережной подчеркнул, что Аркасовские чтения вышли за рамки гимназии. В пленарном заседании участвовали ученики и студенты учебных заведений, с которыми заключены соглашения о побратимстве, те, которые носят имена выдающихся исторических фигур нашего государства: МКУ им. П. Орлика, СОШ № 1 им. О. Ольжича, СОШ № 57 им. Т. Шевченко.

В гостях у гимназистов побывали доцент кафедры немецкой филологии ННУ им. В. А. Сухомлинского, кандидат филологических наук Петр Иванович Осипов, заместитель ректора МКУ им. Пилипа Орлика Мирослава Оглоблина, директор ООШ № 1 им. Олега Ольжича Николай Матиюк, заместитель директора ООШ № 57 им. Тараса Шевченко Валерий Гончаренко.

Главная задача Аркасовских чтений - воспитывать детей, будущую элиту нашего государства. Их нужно воспитать настоящими гражданами, патриотами своего государства и просто умными людьми, которые смогут реализовать себя в этой жизни. Этому способствует обмен опытом и мыслями.

На пленарном заседении были заслушаны доклады гимназистов и гостей по истории государства, традициям нашего народа, современным проблемам - экономическим, демографическим, экологическим. Очень ярко были представлены секции иностранных языков, физико-математическая, художественно-эстетическая, журналистики и др.

Возможно, эти чтения для кого-то станут ступенькой для восхождения в большую науку. Участники чтений награждены грамотами.

В. Марущак.

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Четверг, 02.02.2017

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