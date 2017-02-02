Николаевские предприниматели считают необходимым снижение на 50% единого налога

Ряд предпринимательских объединений Николаева объявили о сборе подписей за снижение местных налогов и сборов.

Как сообщает Инше.Тв, Региональный Совет предпринимателей при Николаевской облгосадминистрации ,и профсоюз малого и среднего бизнеса «Єднання» считают, что рост ряда налогов, вызванных повышением минимальной заработной платы до 3200 грн. , стал непосильным для малого бизнеса.

В частности, указывается, что с января 2017-го физлицо-предприниматель 2-ой группы на упрощенной системе налогообложения должен платить 1.500 грн. за себя, плюс 3.200 зарплаты каждому наемному сотруднику.

При устойчивом падении покупательского спроса и экономической активности, такая нагрузка приведет к массовому закрытию бизнеса и сокращению рабочих мест, считают в предпринимательских объединениях.

В связи с этим Региональный совет предпринимателей при Николаевской ОГА считает необходимым снижение на 50%: единого налога для предпринимателей на «упрощенке» 1-ой и 2-ой групп, налога на недвижимость, платы за землю.