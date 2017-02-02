В январе на Николаевщине собрали 233 млн гривен НДС

В январе, согласно поданным субъектами хозяйственной деятельности декларациям, налоговики Николаевщины обеспечили рекордный объем начислений налога на добавленную стоимость в сумме 233 миллиона гривен.

Это на 123 миллиона гривен, или в два раза превышает среднемесячные начисления 2016 года, которые составляли почти 110 миллионов гривен.

Этого удалось достичь благодаря эффективному сотрудничеству налоговиков с субъектами хозяйственной деятельности, налаживанию партнерских отношений с представителями бизнеса и общественности, созданию равных условий ведения бизнеса и противодействию теневым схемам, прозрачному администрированию налогов и сборов.