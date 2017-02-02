Директору Миколаївського морпорту вручено повідомлення про підозру

В.о. директора ДП «Миколаївський морський торговельний порт» Сергію Колтипіну вручено повідомлення про підозру у зловживанні службовим становищем, - таку інформацію повідомили у Міністерстві інфраструктури із посиланням на заяву заступника міністра з питань боротьби з корупцією Юрія Лавренюка.

Як виявилося, за результатами перевірки Управління внутрішнього аудиту та контролю Міністерства інфраструктури України, спільно з правоохоронними органами було встановлено, що своїми діями керівництво ДП «Миколаївський морський торговельний порт» завдало збитків державі на суму понад 4 млн грн. Наразі відкрито кримінальне провадження за фактами вчинення службовими особами державного підприємства «Миколаївський морський торговельний порт» кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 367, ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 364 КК України.

Виконуючому обов’язки директора ДП «Миколаївський морський торговельний порт» Сергію Колтипіну було вручено повідомлення про підозру у зловживанні службовим становищем (ч. 2 ст. 364 КК України). За попередньою інформацією, С.Колтипін, діючи в інтересах афілійованих з ним та колишніми керівниками порту товариств, уникав процедури погодження договорів оренди з уповноваженим органом управління (МІУ) та заниження орендної плати за користування залізничними коліями.

Зараз правоохоронними органами розглядається питання про обрання міри запобіжного заходу