Цены на продукты побили все рекорды - эксперт

В январе значительно подорожали овощи.

На основе анализа цен за январь 2017 года эксперты пришли к выводу, что цены на продукты питания "побили все рекорды". Об этом на своей странице в Facebook написал глава Ассоциации поставщиков торговых сетей Украины Алексей Дорошенко.

"За этот месяц значительно выросли цены на овощи, так картофель подорожал на 16%, или на 0,84 грн за килограмм. Это связано с тем, что он является основой нашего рациона как самый дешевый продукт в Украине. Морковь подорожала на 9%, или на 0,36 грн, свекла на 8%, или на 0,30 грн. Капуста прибавила в цене 8%, или 0,30 грн, а лук 4%, или 0,17 грн. Причины подорожания заключаются в поднятии тарифов на отопление и электричество, потому что сейчас на хранении это главные статьи расходов на овощи", - написал Дорошенко.

При этом он добавил, что правительство, закладывая в бюджет-2017 инфляцию в 8%, не рассчитывало на такое значительное подорожание продуктов и товаров уже в начале года, но темпы подорожания такие, что "мы можем стать свидетелями прохождения 8%-й отметки, значительным количеством продуктов еще в конце марта, то есть по результатам квартала".