Курс валют на 2 февраля: гривна стабильна

НБУ укрепил курс гривны на 8 копеек - до 27,00 гривен за доллар.

Национальный банк на 2 февраля 2017 года по сравнению с предыдущим банковским днем укрепил курс гривны до 27,00 гривен за доллар.

Об этом свидетельствуют данные на сайте НБУ. Официальные курсы валют на 2.02.2017: