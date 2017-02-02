20.01.17 07:171370
Курс валют на 2 февраля: гривна стабильна
|02.02.17 11:49
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НБУ укрепил курс гривны на 8 копеек - до 27,00 гривен за доллар.
НБУ укрепил курс гривны на 8 копеек - до 27,00 гривен за доллар.
Национальный банк на 2 февраля 2017 года по сравнению с предыдущим банковским днем укрепил курс гривны до 27,00 гривен за доллар.
Об этом свидетельствуют данные на сайте НБУ. Официальные курсы валют на 2.02.2017:
2699,8586 гривны за 100 долларов (-8,0949);
2913,1474 гривны за 100 евро (+0,7434);
4,4766 гривны за 10 рублей (-0,0303).