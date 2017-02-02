Эксперт по туризму раскритиковал Интерсити «Киев — Херсон»

Бывший министр курортов и туризма Крыма Александр Лиев после поездки поездом Интерсити «Столичный Экспресс» Киев-Херсон раскритиковал его сервис. Об этом он написал на своей странице в Facebook, сообщает "НикВести"

– При бронировании билетов на сайте указаны неверные номера мест (в итоге мы с коллегой в разных купе). Грязь по всюду и это 1 класс. Настоящие совковые проводницы а-ля Верка Сердючка. В продаже самый помойный чай и вода только газированная и только 1,5 литра. Полный вагон возмущённых пассажиров, – написал он.

В подобном уровне сервиса Александр Лиев обвинил главу «Укрзалізниці» Войцеха Балчуна, который около года руководит предприятием.

– Мне плевать на споры Балчуна, Омеляна и Гройсмана - там интересы про активы и бюджеты. Но впереди курортный сезон и на украинский юг поедут миллионы туристов. «Реформированная» УЗ с ее самым дорогим менеджментом - это часть туристического продукта. Сколько нужно заплатить менеджеру и сколько ему нужно времени чтобы элементарный порядок навести?! Я не понимаю, почему турбизнес Херсона и Николаева молчит... ребята, это ваши деньги и ваш турпродукт, – считает Александр Лиев.