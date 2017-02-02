Погибших под Авдеевкой бойцов провожали на Майдане на коленях (ВИДЕО)

Доченька, ему уже не холодно, - мать погибшего 34-летнего Владимира Крижанського из города Сквира на Киевщине за руку отводит от гроба его жену, которая платком вытирает снег с лица мужа.

Володичка мой, холодный весь. Чего же ты мне не улыбнешься, не скажешь мне ничего? - плачет та.

1 февраля на Майдане Независимости в Киеве простились с семью погибшими 29-30 января под Авдіївкою бойцами 72-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ.

В 10 часов на лестницу возле стелы начинают сходиться люди. Большинство — знакомые погибших. Военные здороваются, разговаривают о службе. Отслужить панихиду приехали трое священников, которые в разное время были капелланами в 72-й бригаде.

- Я всех их знал, - рассказывает отец Александр, надевая облачения. - Хорошие ребята, защитники. Тяжело такие службы служить, когда молодые погибают. С врагом нужно сделать так, как в писании с дьяволом - выгнать прочь.

Опоры для гробов накрыты желто-голубым флагом. Возле них собираются киевляне.

- Постой здесь, пойду цветы куплю, - просит приятельницу пожилая женщина с желто-голубой лентой на рукаве. Та кивает.

Направляется к подземному переходу. Ее чуть не сбивает с ног молодой человек в черной кепке и синем дождевике:

- Экскурсию по Киеву не желаете?

Женщина шарахается и идет дальше.

К стеле подъезжает почетный караул. Военный оркестр становится возле фонтана и начинает вынимать инструменты. В 10.55 к выходу из метро подъезжают семь белых микроавтобусов.

Сейчас привезут, - идет по толпе шепот. Площадь перед стелой заполнена людьми, которые постоянно подходят. Родственники погибших незаметно появляются со стороны Институтской и становятся рядом. Их окружают люди.

Дайте мне с ребенком попрощаться! Расступитесь! - не выдерживает женщина в черном платке.

Военные открывают задние двери автобусов. Выносят гробы. Еле протискиваются живым коридором. Устанавливают первый гроб на опоры перед лестницей. Из динамиков раздается песня "Плывет кача".

Сыночек мой, а ты же звонил и говорил, что все у тебя хорошо, - кричит мать Владимира Крижанского. Вырывается из рук родных и кладет голову на грудь сыну.

Мы разговаривали с ним в час, - сквозь слезы рассказывает жена Владимира Крижанского Яна. Осторожно проводит пальцами по лицу мужчины. - Говорил, что все тихо.

Обещал скоро приехать. Я ему подарок купила, ждали его и я, и сын. Не поверила сначала, когда замполит позвонил. Думала, что напутали что-то, что не с моим Володей такое.

Бойцы выносят другие гробы. У тела 25-летнего Владимира Бальченка коленях стоит однополчанин. Стекла очков запотевают от слез. Не вытирает их.

- Вовка - человек-бомба, иначе не скажешь, - говорит. Просит не называть имени, потому что возвращается на передовую. - Человек с большой буквы, на которого не только можно было положиться, но и стать за спину. Никогда не подводил. Это профессионал, был у меня пулеметчиком. Андрюха (Андрей Кизило. - gazeta.ua) вообще класс был. Только приедет на позиции и из любой ситуации выход найдет. 40-летними командовал и все гладко было. Уважал возраст и опыт.

Начинается прощальный митинг. На повышение у стелы выходит пресс-офицер 72-й бригады Елена Мокренчук в военной форме:

- Все погибли во время артобстрела, - рассказывает. - 120-ый прилетел (120-миллиметровый снаряд для миномета. - gazeta.ua). Ребята несколько дней ждали, что будет что-то. В 13.45 началось. 23-летний капитан Андрей Кизило встал, посмотрел и говорит: ну, ребята, я пошел.

Всегда впереди был, не прятался за спины других. Имели и каски, и бронежилеты, а что с того? Бронежилет закрывает спину и живот. Андрею осколок прошел через бок и попал прямо в сердце.

Окоп узенький. Снаряд там полностью разорвался. Шансов у ребят не было. Когда началась атака, ребята были на позиции "Майдан". Это символично.

Получили сообщение о наступлении. Отбили атаку, сделали все, что могли. Во время второй атаки прилетела эта мина. Убила Андрея и еще двух бойцов.

Сейчас мы провожаем их тоже с Майдана. Отдали самое дорогое, что имели — жизнь.

- Они все герои, - на сцену выходит боец с шевроном 72-й бригады. - У нас не осталось ложных воинов и паркетных генералов.

Священники начинают служить панихиду. Люди подходят прощаться. Большинство несет красные гвоздики. Один цветок отламывается от стебля. Падает на подушку рядом с лицом 26-летнего Олега Бурця. Мать, которая до сих пор держалась, смотрит на нее и начинает плакать.

Прощайтесь, - отец Александр подходит к каждому из погибших. Родственники начинают плакать.

Яна, Володи покрывало надо, - мать Владимира Крижанського проводит пальцем по закрытым глазам сына. - Государственное не годится, простенькое такое. Мы другое купим, хорошее. Володя у нас красавчик и покрывало должно быть красивым.

К гробу 36-летнего Ярослава Павлюка подъезжает солдат в инвалидной коляске. Хочет что-то сказать, но слезы не дают. Ярослав - сирота. Возле его тела - только жена. Дочку Софию оставили дома.

- Я - классный руководитель Володи. Хороню уже второго ученика. Володя был способным парнем. Всегда допрашивался больше, чем давали на уроке.

Как выпустился, на улице всегда со мной здоровался, - пожилой мужчина в серой куртке поправляет букеты гвоздик в гробу. Они уже не вмещаются и падают на землю.

Под звуки военного оркестра гробы несут вниз. У входа в метро ждут автобусы. Люди опускаются на одно колено на мокрый от снега гранит. Они заполняют весь Майдан. Девушка с наметкой из черного платка на голове кричит "Герои не умирают!". Все повторяют за ней.

Гробы заносят в бусы. Родственники и бойцы садятся в два больших автобуса и едут.

- На ваших руках кровь этих детей! - кричит женщина лет 50-ти без головного убора с кудрявыми каштановыми волосами.

Люди медленно расходятся.

На Майдане отпели 7 защитников Украины. 4 погибли 29 января во время первого штурма, еще 3 погибли 30 января во время второй атаки на Авдеевку.

Кизыло Андрей Александрович (02.05.1993 г. р.)

Бальченко Владимир Иванович (04.01.1992 г. р.)

Оверченко Дмитрий Александрович (24.01.1989 г. р.)

Крижанский Владимир Алексеевич (24.03.1982 г. р.)

Павлюк Ярослав Ярославович (24.10.1980 г. р.)

Бурец Олег Васильевич (29.09.1990 г. р.)

Шамрай Виталий Владимирович (26.05.1990 г. р.)