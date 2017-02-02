Головою Центрального районного суду Миколаєва обрано Галину Подзігун

У Центральному районному суді м. Миколаєва відбулись загальні збори суддів, на порядку денному якого було винесено питання про обрання голови суду.

Одноголосно на цю посаду обрано діючого голову суду Галину Володимирівну Подзігун.

Подзігун Галина Володимирівна має близько 25 років стажу в галузі права. Свою трудову діяльність у Центральному районному суді м. Миколаєва вона розпочала з 1992 року, обійнявши посаду секретаря судових засідань, після займала посади консультанта суду та помічника судді.

Указом Президента від 14 жовтня 2005 року Галину Володимирівну Подзігун призначено суддею Центрального районного суду м. Миколаєва строком на п’ять років, а з грудня 2010 року — призначено суддею безстроково, на підставі Постанови Верховної Ради України.

Рішенням Вищої ради юстиції від 18 червня 2013 року Галину Подзігун призначено заступником голови суду.

Відповідно до змін у законодавстві, 11 квітня 2014 року на зборах суддів Центрального районного суду м.Миколаєва було вирішено обрати Галину Володимирівну заступником голови суду строком на 1 рік.

Рішенням зборів суддів Центрального районного суду м. Миколаєва від 8 квітня 2015 року Галину Володимирівну одноголосно обрано головою суду строком на два роки, а 30 січня 2017 року рішенням зборів суддів №2 її було обрано на посаду голови суду строком на три роки.