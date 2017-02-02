Головою Центрального районного суду Миколаєва обрано Галину Подзігун

02.02.17 08:29Сколько просмотров этой статьи66Сколько комментариев этой статьи0

У Центральному районному суді м. Миколаєва відбулись загальні збори суддів, на порядку денному якого було винесено питання про обрання голови суду.

Одноголосно на цю посаду обрано діючого голову суду Галину Володимирівну Подзігун.

Подзігун Галина Володимирівна має близько 25 років стажу в галузі права. Свою трудову діяльність у Центральному районному суді м. Миколаєва вона розпочала з 1992 року, обійнявши посаду секретаря судових засідань, після займала посади консультанта суду та помічника судді.

Указом Президента від 14 жовтня 2005 року Галину Володимирівну Подзігун призначено суддею Центрального районного суду м. Миколаєва строком на п’ять років, а з грудня 2010 року — призначено суддею безстроково, на підставі Постанови Верховної Ради України.

Рішенням Вищої ради юстиції від 18 червня 2013 року Галину Подзігун призначено заступником голови суду.

Відповідно до змін у законодавстві, 11 квітня 2014 року на зборах суддів Центрального районного суду м.Миколаєва було вирішено обрати Галину Володимирівну заступником голови суду строком на 1 рік.

Рішенням зборів суддів Центрального районного суду м. Миколаєва від 8 квітня 2015 року Галину Володимирівну одноголосно обрано головою суду строком на два роки, а 30 січня 2017 року рішенням зборів суддів №2 її було обрано на посаду голови суду строком на три роки.

На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook

Реклама

Четверг, 02.02.2017

Закругление верхнее-левое

21:28Один день жителя Авдеевки: "В бомбоубежищах уже не прячемся. Привыкли" [фото]

20:40Возле Николаевской ОГА установили пункт сбора помощи жителям Авдеевки

20:24В Одессу прибыла одна из главных реликвий Святой горы Афон – мощи Святого Пантелеймона

20:15В зоне АТО погибли двое военных

20:12Маккейн призвал Трампа дать Украине оружие

20:00Вопрос о николаевских дорогах - решать на уровне правительства

19:52В Николаеве водителя мусоровоза ударило током

19:43Снова 5 лет: Деева озвучила новое «покращення» для украинских водителей

19:29В НБУ рассказали, как отличить поддельные 500 гривен

19:18Андрей Шевченко: "Зозуля стал заложником политических интриг"

19:03Специалисты служб по делам детей провели вечерние профилактические рейды

19:03В Украине падает производство молокопродуктов

18:56Будут ли николаевские школьники питаться качественной пищей?

18:50Какая постель теперь будет в купейных вагонах

18:46В Корабельном районе демонтировали 14 незаконных рекламных средств

18:45Увага! Зміна погодних умов в Миколаївській області

18:40Украинские медалистки Олимпиады-2012 получат щедрые призовые

18:37Путин обвинил Киев в "вышибании денег" у Запада

18:30Чиновник пытался вывести из госсобственности 62 га земли вблизи Львова

18:29В Viber стали доступны самоуничтожающиеся сообщения

Архив новостей
Закругление нижнее-левое

Фоторепортажи

Самые комментируемые

20.01.17 07:171370

В Нью-Йорке проходит митинг против Трампа

20.01.17 07:341440

В ОБСЕ заявили об ухудшении ситуации в Донбассе

20.01.17 07:451540

«Макдональдс» впервые за 50 лет изменит рецепт приготовления «Биг-мака

20.01.17 08:001640

Курс валют на 20 января

Самые читаемые

25.01.17 09:2213150

Сегодня День Татьяны – праздник студентов

24.01.17 00:418350

«Почему пенсионеры платят квартплату, а депутат Филевский нет?», - Владислав Чайка

22.01.17 08:475860

Рева о пенсионной реформе: будет шок

29.01.17 19:255750

«Свободовцы» прошли по центру Николаева факельным шествием

Погода в Николаеве

Анонсы и реклама