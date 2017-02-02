К концу недели на Николаевщине будет тепло и пасмурно, - синоптики

Начало последнего зимнего месяца встретило нас морозной солнечной погодой. Но холода постепенно отступают, хотя ближайшая ночь будет все еще морозной с температурами по Николаевской области 5-10° ниже нуля. Об этом сообщает Николаевский гидрометцентр.

Зато днем температура повысится до 0-3° тепла. Осадков при этом не ожидается, ночью и утром возможны туманы. Ветер будет южный, 5-10 м/с.

В конце недели теплые влажные воздушные массы существенно изменят погоду на Николаевщине.

На смену ясным солнечным дням придет пасмурная погода: временами моросящие осадки, в ночные часы возможен слабый гололед, который днем будет таять.

Температура воздуха ночью будет приближаться к 0°, а дневные температуры составят 2-7° тепла. Ветер преимущественно южного направления, 5-10 м/с.

Но расслабляться не стоит. На следующей неделе ожидается существенное понижение температуры.

Толщина льда на р. Ю. Буг в районе Варваровского моста на морском гидрометеорологическом посту 25 см.