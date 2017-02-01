Глава ОГА Савченко за три месяца купил внедорожник, квартиру в Николаеве и продал недвижимости на 19 миллионов


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01.02.17 19:50Сколько просмотров этой статьи43Сколько комментариев этой статьи0

Председатель Николаевской облгосадминистрации Алексей Савченко за последние 1,5 месяца обзавелся квартирой в Николаеве и автомобилем «Toyota Land Cruiser 200» 2016-го года выпуска.

Об этом свидетельствуют документы о внесении соответствующих изменений в электронную декларацию губернатора.

Так, автомобиль Савченко приобрел 17 декабря 2016-го года за 2 миллиона 609 тысяч гривен, а квартира в 60,9 м2 обошлась ему в 1 миллион 360 тысяч 654 гривен. Ее он купил 27 января 2017-го года.

Кроме того, в течение ноября-декабря 2016-го Алексей Савченко получил доход на общую сумму более чем 19 миллионов гривен от отчуждения недвижимого имущества, и 800 тысяч гривен - от отчуждения ценных бумаг и корпоративных прав ООО «Грандстрим».

Напомним, ранее сообщалось о том, что Савченко занял двенадцатое место в рейтинге самых богатых украинских чиновников и народных депутатов по версии журнала «Forbes».

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