Кабмин откажется повысить пенсионный возраст в Украине – Рева

01.02.17 17:30Сколько просмотров этой статьи53Сколько комментариев этой статьи0

Повышение пенсионного возраста в Украине как один из способов снижения дефицита Пенсионного фонда является политическим решением, которое правительство на текущий момент не поддержит- пишут Подробности

Об этом заявил министр социальной политики Украины Андрей Рева, передает УНИАН.

По его словам, пенсионный возраст – это предмет дискуссии между Украиной и ключевым кредитором Украины – Международным валютным фондом (МВФ).

"Но я думаю, что это (повышение возраста – Ред.) – скорее политическое требование", – отметил министр.

Он также подчеркнул, что снизить дефицит бюджета Пенсионного фонда можно двумя способами – сократить число пенсионеров путем повышения пенсионного возраста или увеличить число людей, выплачивающих взносы в Пенсионный фонд.

Предложение правительства Украины, как подчеркнул министр, именно в том, чтобы расширить число плательщиков взносов путем детенизации экономики и выплаты зарплат.

Напомним, ранее вице-премьер-министр Павел Розенко заявил, что вопрос повышения пенсионного возраста снят с переговоров с МВФ.

Рева ранее отмечал, что МВФ предложил Украине повысить пенсионный возраст. По мнению специалистов Фонда таким образом можно решить проблему дефицита Пенсионного фонда (ПФ). Тем не менее в Министерстве социальной политики с этим подходом не согласны.

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