Николаевские журналисты возмущены поведением председателя ОГА Савченко

Николаевские журналисты пожаловались на то, что новый глава Николаевской областной государственной администрации Алексей Савченко вообще не дает комментарии или интервью и игнорирует корреспондентов.

Об этом заявила корреспондент Николаевской областной государственной телерадиокомпании и 5 канала Наталья Приходько, сообщает представитель Института массовой информации в Николаевской области - пишут Николаевские Известияё

«Уже не первый раз на съемках с участием губернатора (приглашение активно рассылает пресс-служба ОГА) корреспондентов просто игнорируют. Получить хотя бы хоть какой-то комментарий становится все сложнее …

Телевидение — это не газета, здесь должны быть спикеры (люди, которые комментируют на видеокамеру). Пробиться к Алексею Савченко на интервью невозможно! Сегодня на очередном мероприятии ждали пресс-подхода 5 телеканалов и около двух десятков корреспондентов.

В ответ — тишина. На вопрос уделить внимание хоть на минутку увидели только спины главы области и его помощников. Без каких-либо комментариев.

При всем уважении к главе облгосадминистрации, но так не должно быть «, — написала в Facebook Приходько и подтвердила информацию представителю ИМИ. Другие николаевские журналисты, в частности, корреспондент ТСН Лилия Родина, корреспондент ТРК «Украина» Анжела Слободян и другие согласились с тем, что председатель Николаевской ОГА закрыт перед журналистами.

В ответ на это пресс-секретарь Алексея Савченко Анастасия Ткач заявила, что пресс-подходы или брифинги проводятся тогда, когда об этом указано в анонсе мероприятия.

«Что касается пресс-конференции — мы уже отвечали на отдельные вопросы ваших коллег. Публикую дополнительно: мы обязательно и заблаговременно предупредим о времени и месте проведения пресс-конференции председателя ОГА Алексея Савченко.

Следите за анонсами пресс-службы ОГА. По спикерам и комментариям для телевидения — сегодня на учебном семинаре было достаточно спикеров, в частности — профильный заместитель председателя ОГА, а также вновь избранные главы ОТГ.

Пожалуйста, уважайте работу Алексея Юрьевича и его плотный напряженный график «, — сообщила пресс-секретарь главы Николаевской области. Однако, как отмечает корреспондент «Николаевских известий», зампредседателя ОГА Александр Кушнир также отказался давать комментарии.