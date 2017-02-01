Николаевщина готова принять около тысячи беженцев из Авдеевки

01.02.17 15:27Сколько просмотров этой статьи54Сколько комментариев этой статьи0

По поручению Президента Порошенко сегодня, 1 февраля, в Николаевской ОГА представители местной власти и чиновники собрали штаб по готовности представить гуманитарную помощь жителям Авдеевки, пострадавшим в результате артиллерийских и ракетных обстрелов со стороны российских боевиков.

На штабе обсуждали не только возможность предоставления гуманитарной помощи, но и готовность принять в Николаевской области детей и беженцев, в случае возникновения такой необходимости, передает корреспондент 0512.

Губернатор Савченко попросил серьезно отнестись к вопросу подсчета возможности принять людей. «Не должно получиться так, что данные вы предоставите одни, а на деле получится совсем по-другому. Будьте аккуратнее с цифрами», - предупредил губернатор.

На штабе зачитали список вещей, которые необходимы сейчас для жителей Авдеевки – это медикаменты первой необходимости, еда быстрого приготовление, чай, кофе, одноразовая посуда, десткое сухое питание, теплая одежда, фонарики, свечи, одеяла и другое.

Точной информации о том, сколько именно надо будет принять беженцев и детей, из Донецка пока не поступало.

Как доложили на штабе, на данный момент Николаев готов принять:

  • 166 людей социально незащищенных категорий в интернатах и отделениях стационарного ухода;

  • около 250 детей в учебных заведениях;

  • 420 людей в медицинских учреждениях.

Глава депутатского корпуса Виктория Москаленко заявила, что сегодня областной совет также соберется и обсудит, какую помощь они смогут предоставить в данной ситуации.

Она отметила, что уже связывалась с волонтерами, которые уже подготовили часть гуманитарной помощи и вечером отправят ее в Авдеевку.

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