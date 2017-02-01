Николаевщина готова принять около тысячи беженцев из Авдеевки

|01.02.17 15:27
|54
|0
По поручению Президента Порошенко сегодня, 1 февраля, в Николаевской ОГА представители местной власти и чиновники собрали штаб по готовности представить гуманитарную помощь жителям Авдеевки, пострадавшим в результате артиллерийских и ракетных обстрелов со стороны российских боевиков.
На штабе обсуждали не только возможность предоставления гуманитарной помощи, но и готовность принять в Николаевской области детей и беженцев, в случае возникновения такой необходимости, передает корреспондент 0512.
Губернатор Савченко попросил серьезно отнестись к вопросу подсчета возможности принять людей. «Не должно получиться так, что данные вы предоставите одни, а на деле получится совсем по-другому. Будьте аккуратнее с цифрами», - предупредил губернатор.
На штабе зачитали список вещей, которые необходимы сейчас для жителей Авдеевки – это медикаменты первой необходимости, еда быстрого приготовление, чай, кофе, одноразовая посуда, десткое сухое питание, теплая одежда, фонарики, свечи, одеяла и другое.
Точной информации о том, сколько именно надо будет принять беженцев и детей, из Донецка пока не поступало.
Как доложили на штабе, на данный момент Николаев готов принять:
166 людей социально незащищенных категорий в интернатах и отделениях стационарного ухода;
около 250 детей в учебных заведениях;
420 людей в медицинских учреждениях.
Глава депутатского корпуса Виктория Москаленко заявила, что сегодня областной совет также соберется и обсудит, какую помощь они смогут предоставить в данной ситуации.
Она отметила, что уже связывалась с волонтерами, которые уже подготовили часть гуманитарной помощи и вечером отправят ее в Авдеевку.