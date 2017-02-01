Жителям селища Горького доводиться водити малечу через залізничні колії до дитсадків

"Транспортна" комісія міськради звернулася з приводу будівництва переїзду до нардепа та вирішує, як організувати перевезення

Жителі селища Горького звернулися до депутатів міськради з приводу організації перевезень дітей до навчальних закладів. Учням та вихованцям дитячих садків доводиться переходити залізничні колії, щоб потрапити на навчання.

Якщо з школярами організувати перевезення можна, то з дитсадівцями виникають юридичні колізії. Про це йшлося на "транспортній" комісії міськради сьогодні, 1 лютого, повідомляє Depo.Миколаїв.

Начальник міського управління освіти Анна Деркач розповіла, що школа №11 перебуває на самостійному веденні бухгалтерського обліку. Навчальний заклад обрав перевізником учнів на 2017 рік підприємство "Оріон-Авто" та в цьому питань немає.

Крім того, батьки дошкільнят у селищі Горького звернулися по допомогу в організації перевезень до дитсадка, адже людям доводиться переходити через залізничні колії вокзалу "Миколаїв сортувальний", а пішохідного переходу там немає. За словами Деркач, держпрограма "Шкільний автобус" розрахована на сільську місцевість.

Але у міський програмі "Освіта" передбачили, що дітей, які проживають на відстані більше 3 км від школи, можуть підвозити. Проте це стосується саме дітей шкільного віку. Дитсадівців мають приводити у супроводі дорослі. Таким чином, Деркач наполягала, що до повноважень управління освіти не входить перевезення дорослих.

Проте члени "транспортної" комісії з цим не погоджувалися. Сергій Ісаков поцікавився, чи можна виділити "депутатські гроші" на перевезення дитсадівців, адже ціна питання - здоров'я та життя дітей.

Деркач же наполягала, що це фінансові порушення, оскільки перевозитимуть фактично дорослих, оскільки проїзд дошкільнят безкоштовний.

Депутати вирішили у такому разі розглянути питання проведення конкурсу та організації перевезень через виконком та управління транспорту. Голова комісії Володимир Євтушенко нагадав Деркач, що до депутатів звернулися люди, і дитсадок підпорядковується управлінню освіти, тому питання потрібно вирішувати, а не шукати виправдання.

Крім того, на минулому засіданні депутати дали доручення управлінню транспорту підготувати звернення до нардепа Артема Ільюка щодо будівництва пішохідногго переходу та переїзду через залізничні колії з селища Горького - це його округ. Сьогодні на засіданні звернення розглянули та внесли до нього корективи.