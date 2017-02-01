Алексей Савченко дал неделю для борьбы с игровыми заведениями

01.02.17 14:55Сколько просмотров этой статьи56Сколько комментариев этой статьи0

Глава Николаевской областной государственной администрации Алексей Савченко поручил мэрам городов в области за неделю разобраться с незаконным игорным бизнесом, акцентируя внимание на том, что данные заведения в большинстве случаев работают без лицензии, не уплачивая коммуналку и не согласовывая свой «бизнес» с городской властью.

Губернатор отметил, что в кратчайшие сроки городские головы обязаны предоставить управлению по борьбе с экономическими преступлениями полный список игорных заведений, которые функционируют в Николаевской области.

В свою очередь, представители городов области заверили, что работа в этом направлении идет. Кроме сотрудничества с правоохранительными органами, мэры городов намерены решать проблемы с помощью управлений по делам семьи и молодежи.

Это связано с тем, что подавляющее большинство «клиентов» игорных заведений – это подростки и школьники разного возраста.

Кроме этого, Савченко рассказал о «белых пятнах» в законодательстве из-за которых правоохранители сперва закрывают игорное заведения, конфискуя всю технику, однако в дальнейшем вынуждены вернуть все изъятое владельцу.

Мэры городов заметили, что в некоторых случаях суд обязал уничтожить изъятую технику, но, по их мнению, целесообразней было бы направлять ее в сельские школы. Савченко заверил, что на данный момент это невозможно, так как Верховная Рада провалила голосование за закон о спецконфискации.

«Друзья, присоединяйтесь к борьбе с этим злом! Как вы их лицензируете, как реклама предоставлена, как эти вывески весят? Или вы считаете, что я не спрошу?

Я дал время, понимаю, что много дел, отопительных сезон, снега было много, но сколько мне еще ждать? Я даю вам неделю для наведения порядка. Чтобы я не видел ни одно вывески», — обратился к мэрам городов Савченко.

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