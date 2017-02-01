Ситуация с новым городским кладбищем - жители Кульбакино протестуют

Жители Кульбакино категорически против идеи создания городского кладбища на территории микрорайона.

Об этом написал на своей странице в Фейсбуке житель микрорайна Александр Двойнисюк.

Во вторник, 31 января, николаевцы собрались на общественные слушания по вопросу постройки на территории микрорайона Кульбакино городского кладбища.

По словам Александра, на встречу пришло 600 человек, которые единогласно не поддержали данную идею. Более того, как отмечает житель города, такое решение нарушает санитарные нормы и Конституцию Украины.

"Жители Кульбакино единогласно сказали "Нет!" идиотскому проекту специалистов горисполкома. Кладбища в нашем микрорайоне не будет.

600 человек заполнили зал Дома культуры, возраст собравшихся - от 14 до 80+. По всем критериям, включая Конституцию Украины и всевозможные санитарные нормы, строить кладбище в непосредственной близости от жилых домов и приусадебных построек - запрещено! Более того: Кульбакино является частью (пусть и отдаленной) города Николаева, а не пригородом. И это еще один аргумент.", - рассказывает Александр Двойнисюк.

Мужчина отмечает, что в ближайшее время подобные слушания проведут жители Широкой Балки. Решение собрания, по мнению Александра, будет идентичным. Житель призывает чиновников одуматься и построить вместо кладбища зеленый парк.

"В ближайшее время слово отношение к проекту кладбища выскажут и жители Широкой Балки. Каким оно будет - догадаться не сложно. Чиновники горисполкома, напомню, являются слугами народа, а не вершителями его судьбы. Надеюсь, что здравый смысл победит. И на месте спорной территории появится зеленый парк, а не грустная обитель. Решимость жителей микрорайона, между тем, зашкаливает: люди готовы пикетировать сессию горисполкома, идти под ОГА и т.д."

"Сегодня жители Кульбакино одержали свою первую, пусть и локальную, победу. Завтра подключится Широкая Балка. Вы нас голыми руками не возьмете, господа чиновники!". - подытожил Александр.

Отметим, что в Николаеве за последние несколько лет сложилась непростая ситуация с городскими кладбищами. С годами количество мест для захоронения умерших заметно уменьшилось.

В октябре 2016, городская власть получила разрешение от Минобороны на постройку кладбища. Ведомство выделило 10 га земли.

Но несколько дней назад, городские власти приняли решение обустроить еще одно кладбище на территории между микрорайонами Широкая Балка и Кульбакино.

Такое решение, вызвало возмущение среди жителей микрорайонов. Первые слушания по этому вопросу были назначены в микрорайоне Кульбакино на 31 января. В ближайшее время аналогичные слушания пройдут в Широкой Балке.

Мэр Николаева, в комментариях журналистам, объяснил подобное решение острой необходимостью поиска новых мест для захоронения.

"У нас все кладбища закрыты. Каждый день в Николаеве умирает около тридцати человек и их просто негде хоронить. То, что некоторые критикуют эту тему, то пусть лучше сначала разберутся в ее сути," - сказал мэр.