Украина выиграла суд по иску о взыскании 36,8 млн долларов Иск подала компания, занимающаяся сбором и утилизацией опасных отходов химпроизводства Украина выиграла судебный спор по иску израильской компании "SI Group Consort LTD" о взыскании 36,8 млн долларов за услуги компании. Об этом сообщает пресс-служба Министерства юстиции Украины. Согласно сообщению, компания подала иск против Украины и Ивано-Франковской ОГА в Окружной суд США Южного округа Нью-Йорк с ходатайством о взыскании указанной суммы в качестве оплаты услуг по сбору опасных отходов. "SI Group Consort LTD" требовала вернуть эти средства за счет средств Украины, размещенных в банках США, а также имущества и средств украинских государственных предприятий на территории этой страны. Суд признал, что государство Украина обладает суверенным иммунитетом в данном производстве и отклонил все заявленные требования истца. Компания "SI Group Consort LTD" оказывает Украине услуги по сбору и утилизации опасных отходов гексахлорбензола с территории города Калуша. Напомним, суд оштрафовал "Газпром" на 171 млрд гривен по иску Антимонопольного комитета Украины. Похожие новости На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook Реклама