Украина выиграла суд по иску о взыскании 36,8 млн долларов

01.02.17 15:30Сколько просмотров этой статьи59Сколько комментариев этой статьи0

Иск подала компания, занимающаяся сбором и утилизацией опасных отходов химпроизводства

Украина выиграла судебный спор по иску израильской компании "SI Group Consort LTD" о взыскании 36,8 млн долларов за услуги компании.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства юстиции Украины. Согласно сообщению, компания подала иск против Украины и Ивано-Франковской ОГА в Окружной суд США Южного округа Нью-Йорк с ходатайством о взыскании указанной суммы в качестве оплаты услуг по сбору опасных отходов.

"SI Group Consort LTD" требовала вернуть эти средства за счет средств Украины, размещенных в банках США, а также имущества и средств украинских государственных предприятий на территории этой страны.

Суд признал, что государство Украина обладает суверенным иммунитетом в данном производстве и отклонил все заявленные требования истца. Компания "SI Group Consort LTD" оказывает Украине услуги по сбору и утилизации опасных отходов гексахлорбензола с территории города Калуша.

Напомним, суд оштрафовал "Газпром" на 171 млрд гривен по иску Антимонопольного комитета Украины.

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