"Эволюция остановилась на раскладушках", - Дмитрий Канарский

Член городского исполкома Дмитрий Канарский сравнил стихийные рынки Николаева с "шанхайскими", передает "0512".

Об этом он написал на своей странице в Фейсбуке.

Дмитрий делится своими воспоминаниями из 90-х годов. По его словам, торговля вокруг городского стадиона с начала 90-х проходила несколько эволюционных этапов.

Сначала была торговля "на круге", но после нескольких "технических революций" руководство рынка установило металлические будки на бывшем поле для метания.

"Все начиналось в ранних 90-х, когда торговля шла "на круге" – дорожке вокруг чаши городского стадиона. Занимать места приходилось рано утром, потому что желающих разложиться было предостаточно.

Продавался тогда всякий хлам. Помню, как мы с папой выдвигались засветло с раскладушкой и нехитрым товаром. Примерно тогда же меня отправляли по рядам продавать карандаши.

Цену папа назвал баснословную, отчего я смог продать совсем чуть-чуть карандашей, которые у меня кто-то из торгующих женщин взял из жалости и срубив цену раза в три.

Дальше произошел невероятный технологический рывок – руководство рынка установило железные столы (где-то в 93-м). Они за первые же пару месяцев заржавели, но это уже выглядело солидно.

Немного мешало зимой кататься на санках с горы к чаше, ну то такое... Следующим скачком НТР (конец 90-х) были будки на бывшем поле для метания. Это было по-барски: свой магазин! Правда без ничего. Ни света, ни воды. ", - рассказывает Дмитрий.

Далее член исполкома делится своими впечатлениями от современной торговли на улице Сенной. Дмитрий приходит к выводу, что город находится в каменном веке.

"Тут даже до металлических столов дело не дошло. Эволюция остановилась на раскладушках, табуретках и тряпках. При этом наблюдаемое явление началось здесь не после развала совка, а значительно позже.

Мы в каменном веке, господа, несмотря на все эти фейсбучики, айфончики и автотранспорт. И жить нам, николаевцам, в этом нравится, раз мы приемлем это уже столько времени.

От души надеюсь, что наши дети здесь все изменят, а не покинут нас, потому что в этом шанхае жить уже очень грустно, а изменить это мы не можем в силу немногочисленности нас, недовольных и видевших свет огней Парижа, как бы пафосно это ни звучало.", - считает Канарский.

Напомним, что ранее коммунальные службы Николаеве демонтировали несколько незаконных будок на улице Рюмина.