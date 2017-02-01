"Эволюция остановилась на раскладушках", - Дмитрий Канарский


278
01.02.17 15:15Сколько просмотров этой статьи61Сколько комментариев этой статьи0

Член городского исполкома Дмитрий Канарский сравнил стихийные рынки Николаева с "шанхайскими", передает "0512".

Об этом он написал на своей странице в Фейсбуке.

Дмитрий делится своими воспоминаниями из 90-х годов. По его словам, торговля вокруг городского стадиона с начала 90-х проходила несколько эволюционных этапов.

Сначала была торговля "на круге", но после нескольких "технических революций" руководство рынка установило металлические будки на бывшем поле для метания.

"Все начиналось в ранних 90-х, когда торговля шла "на круге" – дорожке вокруг чаши городского стадиона. Занимать места приходилось рано утром, потому что желающих разложиться было предостаточно.

Продавался тогда всякий хлам. Помню, как мы с папой выдвигались засветло с раскладушкой и нехитрым товаром. Примерно тогда же меня отправляли по рядам продавать карандаши.

Цену папа назвал баснословную, отчего я смог продать совсем чуть-чуть карандашей, которые у меня кто-то из торгующих женщин взял из жалости и срубив цену раза в три.

Дальше произошел невероятный технологический рывок – руководство рынка установило железные столы (где-то в 93-м). Они за первые же пару месяцев заржавели, но это уже выглядело солидно.

Немного мешало зимой кататься на санках с горы к чаше, ну то такое... Следующим скачком НТР (конец 90-х) были будки на бывшем поле для метания. Это было по-барски: свой магазин! Правда без ничего. Ни света, ни воды. ", - рассказывает Дмитрий.

Далее член исполкома делится своими впечатлениями от современной торговли на улице Сенной. Дмитрий приходит к выводу, что город находится в каменном веке.

"Тут даже до металлических столов дело не дошло. Эволюция остановилась на раскладушках, табуретках и тряпках. При этом наблюдаемое явление началось здесь не после развала совка, а значительно позже.

Мы в каменном веке, господа, несмотря на все эти фейсбучики, айфончики и автотранспорт. И жить нам, николаевцам, в этом нравится, раз мы приемлем это уже столько времени.

От души надеюсь, что наши дети здесь все изменят, а не покинут нас, потому что в этом шанхае жить уже очень грустно, а изменить это мы не можем в силу немногочисленности нас, недовольных и видевших свет огней Парижа, как бы пафосно это ни звучало.", - считает Канарский.

Напомним, что ранее коммунальные службы Николаеве демонтировали несколько незаконных будок на улице Рюмина.

Похожие новости

01.02.17 14:55Алексей Савченко дал неделю для борьбы с игровыми заведениями

30.01.17 19:30В Николаеве Управление культуры выделило более 42 тыс. грн. на покупку елки, которую никто так и не увидел

29.01.17 14:30Скандал в Крыму: ради "Артека" уничтожают древнее кладбище

28.01.17 14:15На Николаевщине из-за непогоды увеличилась аварийность на дороге

19.10.08 13:27Николаев отметил 100 лет своего футбола

На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook

Реклама

Среда, 01.02.2017

Закругление верхнее-левое

21:00Агент Зозули: "Называть герб Украины неонацистским символом – это удар по всей стране"

20:30Рынок легковых авто в Украине в январе вырос на 54%

20:15Россия «отгораживается» от Беларуси

20:00Променявшая Украину на Россию легкоатлетка хочет выступать под нейтральным флагом

19:50Глава ОГА Савченко за три месяца купил внедорожник, квартиру в Николаеве и продал недвижимости на 19 миллионов

19:45Фермеры готовят «тракторный марш» на Москву

19:30Боевики атаковали сотрудников ООН в Западной Африке: пять человек погибли

19:15Николаевский депутат от «БПП» унизил жителей Донбасса, заявив, что название их региона произошло от ругательства

19:00The Washington Post: Трамп вступил в должность, в Украине падают ракеты

18:45Тройное ДТП в центре Николаева: возле СБУ столкнулись "Шевроле", "Хюндай" и "Шкода"

18:35В зоне АТО погиб николаевский солдат – у него остались четверо детей

18:30Меган Маркл рассказала, как ей удалось завоевать сердце принца Гарри

18:15В Николаеве задержали отморозка, который забил до смерти стулом 50-летнего мужчину

18:00В Черном море российские военные обстреляли самолет Военно-морских сил Украины

17:50Смерть в утробе: преступная халатность врачей на Николаевщине

17:45АМКУ признал ГКП «Николаевводоканал» монополистом и оштрафовал почти на 70 тысяч гривен

17:30Кабмин откажется повысить пенсионный возраст в Украине – Рева

17:15Ученые: чтобы избежать смертельных заболеваний, нужно жить в горах

17:00Очередной отряд николаевских спецназовцев отправился в зону АТО

16:50Николаевские журналисты возмущены поведением председателя ОГА Савченко

Архив новостей
Закругление нижнее-левое

Фоторепортажи

Самые комментируемые

18.01.17 21:131400

«Украинский десант». Названы имена политиков, которые поедут на инаугурацию Трампа

18.01.17 21:261710

Как на Крещение окунуться в ледяную воду и не навредить себе: главное правило для николаевцев - пить перед купанием нельзя!

18.01.17 21:331290

Надежда Савченко заявила, что умеет хранить государственную тайну

18.01.17 21:461420

Крещенское волшебство сохранит красоту и исполнит желания: готовимся к празднику

Самые читаемые

25.01.17 09:2212920

Сегодня День Татьяны – праздник студентов

24.01.17 00:417970

«Почему пенсионеры платят квартплату, а депутат Филевский нет?», - Владислав Чайка

22.01.17 08:475690

Рева о пенсионной реформе: будет шок

29.01.17 19:255470

«Свободовцы» прошли по центру Николаева факельным шествием

Погода в Николаеве

Анонсы и реклама