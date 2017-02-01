Владимир Гройсман: В течение трех лет необходимо положить конец очередям в детские сады

Местные органы власти должны сконцентрироваться над тем, чтобы в среднесрочной перспективе в течение 3 лет ликвидировать очереди детей в дошкольные учебные заведения.

Об этом заявил Премьер-министр Украины Владимир Гройсман, открывая круглый стол относительно обсуждения приоритетных направлений в области образования и науки Среднесрочного плана приоритетных действий Правительства до 2020 года во вторник.

«Надо очень четко ставить задачи для местных органов власти - надо в среднесрочной перспективе 3 года покончить с очередью в детские сады», - подчеркнул Глава Правительства.

Он сообщил, что общая очередь в детские сады в стране составляет 79 тыс. детей. В 2016 году в Украине было создано 26,5 тыс. мест в дошкольных учреждениях.

Ускорение создания новых дошкольных учреждений позволит 100% охватить дошкольным образованием наших детей, подчеркнул Премьер-министр.

«Не могут 79 тыс. детей стоять в очередях. Это недопустимо, когда дети дома теряют возможности к подготовке, обучению, каким-то базовым вещам. В течение своей жизни мы можем закончить несколько учебных заведений, а в садик и среднюю общую школу можно пойти только раз», - подчеркнул Владимир Гройсман.

Глава Правительства убежден, что дошкольное образование является чрезвычайно важным элементом реформы системы образования и науки в Украине. Некачественное образование в дошкольных учебных заведениях, школах и университетах снижает конкурентность человека, его способность найти работу в реальном секторе экономики, отметил он.

Кроме того, отсутствие возможностей реализации знаний и поддержки науки на должном уровне вызывает отток образованных кадров за рубеж, отметил Премьер-министр.

«Нам все это (надлежащая организация системы образования и науки, условия реализации специалистов, поддержка науки) надо сделать в Украине. Я считаю, что все предпосылки для этого есть», - подчеркнул Владимир Гройсман.