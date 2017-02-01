Народный календарь примет о погоде на февраль 2017 года.

В старину последний месяц зимы завершал годовой цикл. Традиционно у земледельцев в феврале заканчивался зимний отдых.

Поэтому с этим месяцем связано много примет о погоде. Например, 10 февраля, в день Ефрема было принято следить за погодой: если в этот день ветрено, то все лето будут идти дожди.

Народные приметы на февраль 2017:

Февраль - месяц ветров.

Февраль зиму ломает, воду пускает, три часа прибавляет.

Начало февраля, как правило, холодное и снежное.

В начале февраля тепло, тает снег - к посредственному урожаю.

Февраль силен метелью, а март капелью.

Февраль богат снегом, апрель же водой.

Если февраль выдастся дождливым, то такими же можно ожидать весну и лето.

Погожий февраль предвещает засуху летом.

В феврале сильные морозы случаются зачастую ночью.

В феврале ветер дует, как правило, без снега.

Сильные морозы - к короткой зиме.

Февраль теплый - к холодной весне, а морозный - к благоприятному лету.

Как в феврале аукнется, так осенью откликнется.

Февраль и теплом приласкает, и морозом отдубасит.

В феврале много инея на деревьях - будет много меда.

В конце месяца много длинных сосулек - к долгой весне.

Чем холоднее последняя неделя февраля, тем теплее будет в марте.

Облака плывут низко — к оттепели.

Сильный ветер, а облака идут против ветра — ночью жди снега.

Ночью иней на деревьях — снега днем не будет.

Начало февраля погожее — жди весну раннюю и теплую.

Длинные февральские сосульки — долгая затяжная зима.

Небо звездное — к поздней весне.

Февраль холодный и сухой — август жаркий.

Народный календарь примет на февраль:

2 февраля - Ефимов день

Вьюги да метели под февраль налетели.

Солнце — это предсказывало дождливое лето, а если дул ветер — то весь год должен был быть сырым.

Утренняя заря скоро прогорает — к холодам.

Над луной виден как бы столб — к морозу.

7 февраля - Григорьев день

Звезды мерцают — к морозу и вьюге.

Низкое атмосферное давление падает при переходе южного ветра на юго-западный — скоро прояснится, хорошая погода продержится несколько дней.

Кошка во время сна мордочку лапкой закрывает — к холодам.

Каков будет день до полудня — такова будет и первая половина следующей зимы, а часть дня с обеда до вечера предсказывала погоду на вторую половину.

Если на Григория выпадет снег, то зима в следующем году не скоро настанет.

10 февраля - Ефремов день

Если ветрено — лето будет мокрым и щедрым на урожай огурцов, вишни, смородины.

Ефрем принес ветер на мокрое лето.

11 февраля - Лаврентьев день

Снежные хлопья становятся крупными — к оттепели.

Стекла двойных оконных рам запотевают — к похолоданию.

Обычно начинается клев рыбы на крупных водоемах.

Лаврентьев день то январем потянет, то мартом потянет.

И теплом приласкает, и морозом отдубасит.

15 февраля - Сретенье Господне

В это время нередко бывают морозы.

У дня больше света, у ночи меньше стужи.

Сретенские морозы считались последними.

Солнце на лето, зима на мороз.

У дня больше света, у ночи меньше стужи.

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25 февраля - Алексей Рыбный

На Алексия (Алексея) начинает таять снег, поэтому хорошо ловится рыба.

Звезды багряного или красного цвета — к вьюге.

Морозный год — год фруктов.

Чем холоднее на Алексея — тем теплее будет март.