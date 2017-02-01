|01.02.17 11:35
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Народный календарь примет о погоде на февраль 2017 года.
В старину последний месяц зимы завершал годовой цикл. Традиционно у земледельцев в феврале заканчивался зимний отдых.
Поэтому с этим месяцем связано много примет о погоде. Например, 10 февраля, в день Ефрема было принято следить за погодой: если в этот день ветрено, то все лето будут идти дожди.
Народные приметы на февраль 2017:
Февраль - месяц ветров.
Февраль зиму ломает, воду пускает, три часа прибавляет.
Начало февраля, как правило, холодное и снежное.
В начале февраля тепло, тает снег - к посредственному урожаю.
Февраль силен метелью, а март капелью.
Февраль богат снегом, апрель же водой.
Если февраль выдастся дождливым, то такими же можно ожидать весну и лето.
Погожий февраль предвещает засуху летом.
В феврале сильные морозы случаются зачастую ночью.
В феврале ветер дует, как правило, без снега.
Сильные морозы - к короткой зиме.
Февраль теплый - к холодной весне, а морозный - к благоприятному лету.
Как в феврале аукнется, так осенью откликнется.
Февраль и теплом приласкает, и морозом отдубасит.
В феврале много инея на деревьях - будет много меда.
В конце месяца много длинных сосулек - к долгой весне.
Чем холоднее последняя неделя февраля, тем теплее будет в марте.
Облака плывут низко — к оттепели.
Сильный ветер, а облака идут против ветра — ночью жди снега.
Ночью иней на деревьях — снега днем не будет.
Начало февраля погожее — жди весну раннюю и теплую.
Длинные февральские сосульки — долгая затяжная зима.
Небо звездное — к поздней весне.
Февраль холодный и сухой — август жаркий.
Народный календарь примет на февраль:
2 февраля - Ефимов день
Вьюги да метели под февраль налетели.
Солнце — это предсказывало дождливое лето, а если дул ветер — то весь год должен был быть сырым.
Утренняя заря скоро прогорает — к холодам.
Над луной виден как бы столб — к морозу.
7 февраля - Григорьев день
Звезды мерцают — к морозу и вьюге.
Низкое атмосферное давление падает при переходе южного ветра на юго-западный — скоро прояснится, хорошая погода продержится несколько дней.
Кошка во время сна мордочку лапкой закрывает — к холодам.
Каков будет день до полудня — такова будет и первая половина следующей зимы, а часть дня с обеда до вечера предсказывала погоду на вторую половину.
Если на Григория выпадет снег, то зима в следующем году не скоро настанет.
10 февраля - Ефремов день
Если ветрено — лето будет мокрым и щедрым на урожай огурцов, вишни, смородины.
Ефрем принес ветер на мокрое лето.
11 февраля - Лаврентьев день
Снежные хлопья становятся крупными — к оттепели.
Стекла двойных оконных рам запотевают — к похолоданию.
Обычно начинается клев рыбы на крупных водоемах.
Лаврентьев день то январем потянет, то мартом потянет.
И теплом приласкает, и морозом отдубасит.
15 февраля - Сретенье Господне
В это время нередко бывают морозы.
У дня больше света, у ночи меньше стужи.
Сретенские морозы считались последними.
Солнце на лето, зима на мороз.
У дня больше света, у ночи меньше стужи.
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25 февраля - Алексей Рыбный
На Алексия (Алексея) начинает таять снег, поэтому хорошо ловится рыба.
Звезды багряного или красного цвета — к вьюге.
Морозный год — год фруктов.
Чем холоднее на Алексея — тем теплее будет март.