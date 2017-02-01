Николаевцам пора вспомнить о детях

Я хочу, чтобы на Земле был мир. Мир может быть только тогда, когда есть ЛЮБОВЬ. К себе. К ближнему. Ведь невозможно убить того, кого любишь».

Как сообщает "Новостной Николаев", с этой фразы началась наша беседа с Людмилой Викторовной Чайкой, художником и участником вокального ансамбля «Витовчане», руководителем кружка народно-прикладного искусства для детей «Чарівниця».

Растущее недовольство николаевцев городским бытом и собственными условиями жизни заставляют забывать о детях.

О своих. О чужих. Обо всех.

На сегодняшний день воспитание подрастающего поколения, по большому счету, терпит ежедневный крах.

Всё больше детей оказываются на загадочной, зовущей познать все её тайны, улице, где бытует прямая и косвенная, иногда запредельная агрессия и методы, помогающие пережить и принять её же.

В Николаеве функционирует много кружков и студий, как платных, так и бесплатных, для детей разных возрастов. Вторых, по понятной причине, гораздо меньше.

Пожалуй, сейчас, в ситуации, когда надеяться на заботу об украинских детях со стороны правительства не приходится, благотворительные творческие студии являются своего рода спасательным кругом.

«В моём любительском кружке «Чарівниця» учатся дети из благополучных семей, но не совсем полноценных. Семья полноценная тогда, когда ребенка воспитывают оба родителя.

А когда папа далеко на заработках, и здесь есть мама и двое, а то и трое, детей, это совсем другая ситуация. Таким мамам нужна помощь и поддержка. Особенно, учитывая тот факт, что они тоже работают.

Дети должны быть под присмотром. Чтобы, не дай Бог, они не посмотрели в сторону наркотиков, алкоголя и прочего неблагополучия.

Вот этих деточек, мы и собираем вместе для того, чтобы организовать им очень интересное времяпрепровождение, внести разнообразие в их жизнь. Сделать так, чтобы дети могли быть везде и всюду, чтобы они могли заполнить своё пространство творчеством и добром.

Это можно назвать бесплатной группой продлённого дня, где мы не уроки делаем, а развиваем творческие способности», - рассказывает Людмила Чайка.

«Чарівниця» начала свою работу полтора года назад. На данный момент Людмила Викторовна справляется своими силами, совмещая работу в ансамбле «Витовчане», игру в молодёжном театре «СТУК» с обучением детей ремёслам, которые, по её словам, могут пригодиться детям в будущем.

Это гравировка по камню и стеклу, выжигание по дереву, декупаж, рисование, плетение из газетной лозы, вышивка бисером, театральное искусство и вокал.

Сказать о строгости учителя невозможно, она сама художник и не ставит жёстких рамок для детей. Даёт свободу во всём. В словах. В действиях. В творчестве.

«Я позволяю им вести себя свободно. Иной раз они высказывают мне свои точки зрения, и я мне кажется, что я сама, как будто, девочка, их подруга. Ведь так они говорят правду.

А я, как взрослый человек, могу обратить на эту правду своё внимание и сделать соответствующие выводы», - поделилась Людмила Викторовна.

Изначально фундамент занятий в «Чарівниці» был заложен на развитии моторики. Поэтому первым ремеслом, которое осваивали молодые художники, стало плетение из газетной лозы.

Со временем круг желающих посещать творческие занятия стал шире и пополнился разновозрастными детьми, от 7 до 10 лет и старше. Наряду с этим пришло разнообразие в творческий процесс.

Помимо занятий в кабинете на третьем этаже ДК «Корабельный», дети с их «мамочкой» Людмилой посещают театры и кинотеатры, музеи, зоопарк. Участвуют в выставках и ярмарках. Сотрудничают с Союзом юных пожарников и его руководителем Ириной Николаевной Грачёвой и, конечно, с «Витовчанами» - по возможности вместе выступают.

«Я вижу своей задачей объединять все коллективы. Для того, чтобы мы не были конкурентами, а были в одной связке.

Это наше здоровое будущее, это наши здоровые дети. Для того, чтобы нация процветала или хотя бы начала двигаться в этом направлении, надо как можно больше дать нашим детям знаний, пробудить в них желание и интерес получать эти знания.

Научить детей трудиться и любить труд. Раскрыть как можно больше талантов», - считает Людмила Чайка.

С тем, что можно назвать словом «трудности», благотворительный кружок пока не сталкивался. Единственное, чего хотелось бы, это, конечно, большей материальной поддержки, рассказала нам Людмила.

«Мы пытаемся для развития кружка зарабатывать своими силами. Плетём сувениры.

Когда представляется возможность принять участие в какой-либо ярмарке и продать там наши работы, мы их очень дёшево продаём.

На вырученные деньги покупаются лаки, краски, кисти, клей и др. Если этих денег недостаточно, дети вместе с родителями приносят то, что есть у них дома. Кто может. Если у меня есть какая-то лишняя «копейка», я вкладываю свои деньги.

Родители просто молодцы. Я не могу сказать вообще ничего худого о них. Это замечательные люди, которые любят своих детей и хотят помочь им во всём». – Людмила Чайка.

«Я люблю Людмилу Викторовну! Я прихожу сюда потому, что мне нравится плести из газетной лозы и выжигать по дереву. Еще мне нравится украшать разные вещи. Вот недавно мы все вместе украшали настенные часы.

Я думаю, что все, что я уже умею, мне пригодится в жизни. И я хочу научить этому своих сестёр. Я хожу в кружок с первого дня, когда Людмила Викторовна повесила объявление в моей школе», - говорит Диана Стоян, 10 лет.

«Мы тоже любим плести и выжигать! Мы сейчас вместе делаем картину на дереве, и нам это нравится. Мы можем в будущем стать художниками или просто уметь делать красивые вещи своими руками», - рассказывают братья Тимофей и Миша Адаменко, 8 и 7 лет.

В беседе Людмила Викторовна особо выделила работу дирекции ДК «Корабельный». Очень тепло, с благодарностью, отозвалась о деятельности молодого коллектива администрации ДК, который всегда и во всём идёт навстречу детям, приглашает их на все возможные ярмарки, выставки и концертные мероприятия.

О руководителе ансамбля «Витовчане» Василии Стефанюке, который как никто поддержал Людмилу Викторовну тогда, полтора года назад, руководитель «Чарівници» говорила с особенной теплотой. Он продолжает быть мудрым другом, наставником и духовной опорой.

«Вы знаете, я, как человек, как мама, получаю очень большое удовлетворение от того, что они меня слушают с интересом. Я вижу, что я могу передать мои знания другим деткам, вселить в них добро, любовь, заботу по отношению друг к другу.

Они очень дружные.

Я каждого из них считаю особенным, и они ценят это.

Моей дочке, Лизе, 10 лет. Она живет в этом коллективе. Я наблюдаю за тем, как она развивается. Она – мой мощный стимул. Глядя на дочь, мне хочется пополнять багаж её знаний, максимально дать то, что покажется ей интересным. То, что она и остальные дети будут развивать и дальше.

Мне бы очень хотелось, чтобы все коллективы, которые получают бюджетное финансирование и имеют свои помещения, захотели найти хотя бы три часа в неделю для того, чтобы вот также заниматься с детьми или дать возможность делать это другим. Бесплатно. Я занимаюсь со своими детками по часу, потом приходит коллектив «Витовчане», и кабинет занимается ансамблем.

Ну, ведь нет проблем в том, чтобы заполнить класс вот в эти свободные часы между репетициями!

Я хочу обратиться сейчас ко всем творческим коллективам г. Николаева: впустите детей в своё пространство, дайте им возможность заинтересоваться не пивом, а творчеством», – призывает Людмила Чайка.