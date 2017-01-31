В Николаеве прохожий задержал грабителя, напавшего на инвалида на коляске

В Николаеве 31 января патрульные задержали подозреваемого в ограблении 53-летнего инвалида на коляске. Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

Около 16:00 патрульные получили сообщение, что на проспекте Мира мужчина увидел грабителя, который накануне на него напал.

«На месте мужчина на инвалидной коляске указал на злоумышленника, которого по его просьбе задержал неравнодушный гражданин.

Пострадавший рассказал, что накануне подозреваемый нанес ему несколько ударов в грудь, отчего он упал с коляски, и отобрал у него паспорт, пенсионную карточку и 240 гривен.

И заявителя, и 33-летнего подозреваемого доставили в отдел полиции», - отмечено в сообщении. Напомним, ранее сообщалось, что в Николаеве грабитель напал на директора Муниципального коллегиума.