В Одессе закрыли на ремонт Потемкинскую лестницу

Рабочие перекрыли проходы на лестницу со стороны Приморского бульвара и с улицы Приморской.

С сегодняшнего дня движение пешеходов по Потемкинской лестнице в Одессе закрыто до конца апреля. Это необходимо для завершения ремонтно-реставрационных работ, сообщили в одесском горсовете.

В течение дня рабочие перекрыли проходы на лестницу со стороны Приморского бульвара и с улицы Приморской.

В мэрии отметили, что ранее работы на лестнице велись поэтапно с учетом возможности беспрепятственного передвижения пешеходов в выделенной зоне. Но теперь движение будет полностью перекрыто.

До апреля планируется завершить облицовку парапетов и лестничных площадок Потемкинской лестницы новым гранитом и реставрацию ступеней из старого гранита с установкой их на прежние места.

Отметим, что Потемкинская лестница в последний раз капитально ремонтировалась еще в 1933 году.