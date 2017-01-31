Сенкевич рассказал, как его похвалила компания «Лакталис Украина»

Генеральный директор «Лакталис Украина» Ренато Ружчик доверяет Николаевскому городскому голове Александру Сенкевичу, потому что у него есть понимание и четкий план развития города.

Вчера, 30 января, в эфире телеканала «НИС-ТВ» мэр Александр Сенкевич рассказал, что был удостоен похвалы со стороны инвестора во время встречи в Американской торговой палате в Украине - пишет издание Николаев24

— Я вижу результаты работы, как оценивают город Николаев на всеукраинском уровне. Вижу результаты и по презентации города.

Мы общались в Торгово-промышленной палате – лучшая похвала была, когда выступили представители компаний «PepsiCo» и «Лакталис Украина».

Ренато Ружчик (генеральный директор «Лакталис Украина», - прим) сказал: «Я доверяю городскому голове, у нас с его командой есть понимание и четкий план дальнейшего развития», – рассказал Александр Сенкевич.

Николаевский городской голова сказал, что услышать подобное — это «лучшая похвала».

Ранее в интервью НикВестям Александр Сенкевич рассказал, что разработка Стратегии развития Николаева остановилась на стадии утверждения концепции, а процесс не продвигается ввиду дорогостоящих услуг специалистов, которые должны все наработки систематизировать и представить в виде единого документа.

При этом разработка и утверждение Стратегии было частью предвыборной программы мэра.