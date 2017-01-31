Николаевский зоопарк просит помощи – нужны опилки для подстилок

Николаевский зоопарк просит помощи: нужны опилки, которые служат подстилкой многим животным - пишет Николаевская правда

Сообщение об этом сотрудники зоопарка опубликовали в Facebook: Внимание! Обращаемся к вам, уважаемые николаевцы, за помощью!

Как вы знаете, Николаевский зоопарк — наша гордость и отличное место отдыха для всей семьи. Причин на то — множество. Кроме прекрасного парка и большой коллекции холеных животных, вы не можете не обратить внимание на чистоту вольеров, где содержатся наши питомцы.

Но очень часто мы сталкиваемся с трудностями в уборке, т.к. испытываем острый дефицит опилок, которые служат подстилкой многим нашим животным. Так случилось и сейчас.

Если вы сможете помочь нам решить этот вопрос, мы с благодарностью примем от вас опилки в неограниченных количествах!

Телефон для справок: (0512) 24-63-77 или 55-60-45».