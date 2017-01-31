В Николаеве управление архитектуры выдало разрешение на строительство на участке без аренды, - Зоткин

Управление архитектуры Николаевского городского совета выдало разрешение на проведение строительных работ в микрорайоне Намыв на земельном участке, который не был оформлен в арендной собственности предпринимателем.

Об этом изданию Подробности сообщил депутат фракции «Оппозиционный Блок» Павел Зоткин.

В Николаеве в микрорайоне Намыв на улице Лазурная, возле дома №34 был построен магазин ООО «Смак-11».

Как выяснилось, управление архитектуры выдало разрешение на выполнение строительных работ, в данном случае речь шла о проведении водопровода к заведению («Смак-11» - Ред.), не смотря на то, что вопрос аренды земли не был решен.

Аренды фактически не было. Управление зная об этом, выдало разрешение. Предприниматель показывал мне проект решения на котором была печать управления. Однако, выяснить кто лично эту печать поставил не удалось, - сообщил Павел Зоткин.