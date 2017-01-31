Канадский фонд отказал «Агентству развития» в финансировании Стратегии Николаева

Канадский фонд поддержки местных инициатив отказал в финансировании и отклонил проект «Агентства развития Николаева» на разработку Стратегии развития Николаева.

Об этом в комментарии «НикВестям» рассказал директор коммунального учреждения «Агентство развития Николаева» Василий Гошовский.

Чиновник не смог назвать причин, по которым канадский фонд отказал в финансовой поддержке проекта.

О причинах отказа лучше спросить у Канадского фонда. Они присылают нам просто результат – отказ или подтверждение финансирования. Они не дают нам разъяснения, почему они отказывают, - сказал Василий Гошовский.

Он рассказал, что в проектной заявке, которая подавалась на получение гранда от Канадского фонда, бюджет проекта «Создание стратегии развития Николаева» оценивался в 1 миллион 24 тысячи гривен.

Мы проект уже переформатировали, мы его расширили, и сейчас ведем переговоры с фондом «Відродження» относительно подачи этого проекта и его согласования, чтобы мы более точно попали под их критерий. А также с Европейским союзом и OECD (Организация экономического сотрудничества и развития), - рассказал Василий Гошовский.

Как известно, в январе прошлого года, посольство Канады согласилось дать почти полмиллиона гривен на создание Агентства развития Николаева. Часть выделенных денег было направлено на проведение «Форума будущего» Николаева, в рамках которого николаевцы собирались, чтобы разработать Стратегию развития города.

В феврале рабочие группы приступили к разработке Стратегии развития Николаева. В марте месяце на заседании одной из депутатских комиссий, бывший тогда помощником городского головы Руслан Рохов рассказал депутатам, что к разработке стратегии был привлечен внешний эксперт Марко Дошляк, работа которого стоит «$200 за час».

В июне Сенкевич сообщил, что за полгода удалось построить «скелет» Стратегии развития Николаева.