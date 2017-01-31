На Николаевщине полицейского кинолога наградили часами за предотвращение незаконного вывоза оружия с Донбасса

31.01.17 17:30Сколько просмотров этой статьи37Сколько комментариев этой статьи0

Ранее сообщалось о том, что на блокпосту в Покровске Донецкой области младший инспектор-кинолог кинологического центра ГУНП в Николаевской области сержант полиции Александр Воробьев с помощью служебной собаки по кличке «Дик» помешал незаконному вывозу вооружения в Волынскую область. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Николаевской области - пишет издание Мой Город.

Так, 14 декабря 2016 на Покровском блокпосту полицейские остановили автомобиль и при общении водитель начал нервничать, чем вызвал подозрение у стражей порядка. Решив более тщательно осмотреть транспортное средство, младший инспектор-кинолог КЦ ГУНП в Николаевской области, который находился на территории Донецкой области в служебной командировке, с помощью своего четвероногого помощника, обнаружил под сиденьем автомобиля пять снаряженных магазинов, в дверях — коробку с 20 патронами 7,62 калибра, а среди личных вещей — автомат «Форт», три дымовые шашки и дисковый магазин к автоматическому оружию.

Начальник ГУНП в Николаевской области полковник полиции Юрий Мороз, поблагодарив младшего инспектора кинологического центра, сержанта полиции Александра Воробьева, который уже вернулся из служебной командировки домой, за добросовестное отношение к выполнению своих служебных обязанностей, вручил ему ценный подарок — наручные часы.

«Мы гордимся теми сотрудниками, которые самоотверженно и ответственно защищают граждан и государство. Спасибо за профессионализм и мастерство», — отметил Юрий Леонидович.

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