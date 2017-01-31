В Коблево и близлежащих сёлах планируют организовать круглогодичный курорт
|31.01.17 14:25
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На Николаевщине планируют создать единый кластер курорта Коблево, который включит в себя побережье сёл Рыбаковка, Луговое, Морское, Коблево, а также берег Тилигульского лимана.
Об этом в комментарии журналистам сообщил председатель Коблевской сельской объединенной территориальной общины Владимир Панич, принимающий участие в семинаре для глав ОТО, который проходит сейчас в Николаевском национальном аграрном университете.
- Это будет большой проект, который может принести пользу не только нашей общине, но и всей Николаевской области, потому что перспектива развития нашего курорта сейчас становится как никогда актуальной, учитывая, что у наших отдыхающих не стало Крыма, - сказал Владимир Панич.
На вопрос корреспондента «Новостного Николаева», что предусматривает создание этого кластера, глава общины ответил:
В первую очередь, наведение порядка на всех прибрежных зонах, которые находятся в пределах нашей общины.
Во-вторых, продление периода пребывания туристов на нашей территории.
И третье, самое основное — это переход наших баз отдыха на круглогодичный цикл работы, что даст нам где-то полторы тысячи рабочих мест, а это одна из актуальных проблем нашего общего выживания, - поделился грандиозными планами Коблевский председатель.
Остаётся добавить, что Коблевская объединённая община была создана не так давно, выборы председателя и местных депутатов прошли 18 декабря. Если не считать села Глубокое, в котором осталось пять домов, в состав общины девять сёл. Население общины составляет 7 380 человек.