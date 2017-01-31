Жительница Николаева с болезнью сердца закрыла сбор средств для оказания помощи

31.01.17 14:15Сколько просмотров этой статьи57Сколько комментариев этой статьи0

32-летняя жительница Николаева Ксения Щиголь, у которой диагностировали дилатационную кардиомиопатию, рассказала, что ей больше не на что надеяться.

"Друзья! Сегодня день, который перевернул всю мою жизнь, разбил все мечты, забрал все надежды...

Сегодня утром я приехала в Киев, а вечером увы еду домой...Чудо не произошло...Пошли необратимые процессы... И больше мне помочь ничем не могут...

Все надеялись, что иммуносорбции приведут меня к стабильности, к улучшению качества жизни и выздоровлению... Но увы... Химиотерапия оказалась штука коварная...Она сожрала миокард, она убила все, что можно было убить...

Операцию мне тоже сделать не могут, я ее не выдержу...Трансплантацию сердца мне нельзя, т. к. был лейкоз, хоть он и в ремиссии...В общем замкнутый круг... А мире больше нет вариантов как лечить дилатационную кардиомиопатию...ЭхоКг плохое, состояние стало еще хуже, чем месяц назад... Фракция выброса упала до 18%...

Поэтому принято решение больше меня не мучать, т. к. результатов уже хороших не будет... В больницу меня не положили, нет смысла...Состояние конечно, врагу не пожелаешь...Не каждый день слышишь намек о том, что скоро умрешь и сделать никто ничего не может...

С сегодняшнего дня СБОР ЗАКРЫТ...

Как приеду домой, я обязательно посмотрю сборы других людей и переведу средства,если конечно жертводатели не против...Единственная просьба, не заваливайте меня просьбами перевести деньги тому, тому и т. д.

Пожалуйста, мне сейчас очень не легко морально... Я знаю как ведутся сборы и обязательно переведу действительно нуждающемуся человеку, мне чужого не надо...

И еще, как бы не было тяжело писать эту просьбу, как бы не текли слезы от стыда и горести, я хотела бы вас попросить оставить минимальную часть на... на "прощальный день" назовем это так... Моей семье не где их взять на эти все дела... Но это как вы скажете...". - написала Ксения на своей странице в соцсети Facebook.

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