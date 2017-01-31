В Первомайске пересмотрели результаты конкурса перевозчиков: фирма, которая пикетировала РГА, осталась второй

В прошлую пятницу, 27 января, состоялось заседание конкурсного комитета по определению автоперевозчиков на пригородных автобусных маршрутах общего пользования, которые не выходят за пределы Первомайского района.

Об этом сообщается на сайте Первомайской райгосадминистрации - пишет Мой Город.

Так, на заседании рассматривалось постановление Одесского апелляционного админсуда, которым было обязано пересмотреть результаты предыдущего конкурса по обслуживанию маршрутов №376 «Первомайск — Грушовка», №380 «Первомайск — Каменный Мост», №349 «Первомайск — Октябрьское», №382 « Первомайск — Лысая Гора », №384« Первомайск — Мигея ».

После пересчета баллов было подтверждено результаты предыдущего конкурса. На маршрутах №349, 382 и 384 первое место по ФЛП Войтенко, на других победил «Голта Автотранс». ЧП «Евротранс Юг» на втором месте.