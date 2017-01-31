Минобороны повысило военнослужащим размер ежемесячной доплаты за службу в зоне АТО

Министерство обороны повысило размер ежемесячной доплаты военным за службу на передовой с 4200 до 6000 гривен. Об этом сообщила спикер Минобороны Оксана Гаврилюк, сообщают Українські Новини.

По ее словам, соответствующий указ был подписан министром обороны Степаном Полтораком. «Полторак подписал указ про увеличение денежного вознаграждения военнослужащим, которые выполняют задания в районе проведения антитеррористической операции», — сказала она.

Согласно указу, военнослужащим, которые несут службу на линии боевого столкновения, будет выплачиваться вознаграждение в 6 тысяч гривен.

Кроме того, военным, которые несут службу в других местах дислокации в зоне АТО, предусмотрено вознаграждение в 2,4 тыс. гривен (ранее 1,2 тыс. грн). Напомним, ранее сообщалось, что Минобороны превысило план по набору контрактников на четыре тысячи человек.