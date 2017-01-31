Минобороны повысило военнослужащим размер ежемесячной доплаты за службу в зоне АТО

31.01.17 16:15Сколько просмотров этой статьи40Сколько комментариев этой статьи0

Министерство обороны повысило размер ежемесячной доплаты военным за службу на передовой с 4200 до 6000 гривен. Об этом сообщила спикер Минобороны Оксана Гаврилюк, сообщают Українські Новини.

По ее словам, соответствующий указ был подписан министром обороны Степаном Полтораком. «Полторак подписал указ про увеличение денежного вознаграждения военнослужащим, которые выполняют задания в районе проведения антитеррористической операции», — сказала она.

Согласно указу, военнослужащим, которые несут службу на линии боевого столкновения, будет выплачиваться вознаграждение в 6 тысяч гривен.

Кроме того, военным, которые несут службу в других местах дислокации в зоне АТО, предусмотрено вознаграждение в 2,4 тыс. гривен (ранее 1,2 тыс. грн). Напомним, ранее сообщалось, что Минобороны превысило план по набору контрактников на четыре тысячи человек.

Похожие новости

26.01.17 10:45Сутки в АТО: трое военных пострадали

25.01.17 12:06Сутки в АТО: по Широкино стреляли снайперы

21.01.17 18:25В Донецке шахтеры отказались сдавать кровь для раненных боевиков

14.01.17 10:08Сутки в АТО: 62 обстрела, один военный ранен

05.09.14 17:06Порошенко отдал приказ армии прекратить огонь

На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook

Реклама

Вторник, 31.01.2017

Закругление верхнее-левое

18:15В Николаеве управление архитектуры выдало разрешение на строительство на участке без аренды, - Зоткин

18:00Дрю Берримор в двухметровом парике взорвала сеть

17:50Канадский фонд отказал «Агентству развития» в финансировании Стратегии Николаева

17:45Украинские войска вошли в Коминтерново, за населенный пункт идут бои, - волонтер

17:30На Николаевщине полицейского кинолога наградили часами за предотвращение незаконного вывоза оружия с Донбасса

17:15По проекту "Стена" построено уже 83,2 км заграждений

17:00США оштрафували найбільший банк Німеччини за відмивання грошей РФ

16:50Назначен новый директор "Николаевского рыночного хозяйства"

16:45«Наш край» - лидер в Николаевской области по количеству депутатов местных советов

16:30Одесские суды отдают "Одесский каравай" "Сбербанку России"

16:15Минобороны повысило военнослужащим размер ежемесячной доплаты за службу в зоне АТО

16:00В Первомайске пересмотрели результаты конкурса перевозчиков: фирма, которая пикетировала РГА, осталась второй

15:50СМИ: появились желающие принять «Днепр» у Коломойского

15:45Самые горячие точки Донбасса 31 января

15:30Москаль озвучил печальный прогноз по ситуации в Украине в 2019 году

15:15У Миколаєвi затримали чоловiка, який вночі зазирав у вікна

15:00Хозяйка дома, где родился Гитлер, обжалует в конституционном суде Австрии решение парламента об экспроприации здания

14:50Киеву передали ключи от Евровидения

14:45В Николаеве по пр. Героев Украины построят жилые дома для военнослужащих

14:30Главы МИД Украины и Дании отправились в Мариуполь

Архив новостей
Закругление нижнее-левое

Фоторепортажи

Самые комментируемые

17.01.17 18:171510

На Николаевщине и ещё в 10 областях зафиксирована вспышка АЧС

17.01.17 18:261400

Увеличение минимальной зарплаты не повлияет на выплату субсидий — Гройсман

17.01.17 18:271240

Главная военная прокуратура получила копию заявления Януковича с просьбой ввести войска РФ в Украину

17.01.17 18:371500

Рабочая группа проверит, насколько обоснованы новые тарифы на услуги по содержанию домов и придомовой территории

Самые читаемые

25.01.17 09:2212620

Сегодня День Татьяны – праздник студентов

24.01.17 00:417620

«Почему пенсионеры платят квартплату, а депутат Филевский нет?», - Владислав Чайка

18.01.17 14:267330

Маша Кончаловская: последние новости о состоянии девочки на сегодня

22.01.17 08:475470

Рева о пенсионной реформе: будет шок

Погода в Николаеве

Анонсы и реклама