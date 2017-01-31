Самые горячие точки Донбасса 31 января

Позиции украинских военных на Донбассе за минувшие сутки были обстреляны 71 раз. В результате боевых действий погибли трое бойцов, 20 были ранены и четверо – травмированы.

Самой напряженной остается ситуация на Донецком направлении в районе Авдеевки. Здесь боевики применяли 152 и 122 мм артиллерию, 120 и 82 мм минометы, гранатометы и стрелковое оружие. По Пескам и Авдеевке в течение дня огонь вели танки.

На Мариупольском направлении из 152 и 122 мм артиллерии огонь велся по Водяному и Красногоровке.

Из минометов различных калибров обстреливали Новотроицкое, Красногоровку, Новогригорьевку, Талаковку и Лебединское.

Из гранатометов и стрелкового оружия – Павлополь, Талаковку, Лебединское, Гнутово, Широкино и Водяное. По Новогригорьевке вела огонь БМП.

На Луганском направлении из минометов обстреляли Троицкое, Попасную Новоалександровку. Из гранатометов – Новозвановку и Станицу Луганскую.