В Николаеве по пр. Героев Украины построят жилые дома для военнослужащих

31.01.17 14:45Сколько просмотров этой статьи44Сколько комментариев этой статьи0

В Николаеве на территории военного городка № 72 по пр. Героев Украины через несколько недель начнется строительство трех четырехэтажных 72-квартирных жилых домов.

Квартиры в новостройке будут предоставляться как служебные военнослужащим ВС Украины.

Как сообщает "Мой Город", об это написал на своей странице в Фейсбук советник президента Юрий Бирюков.

Под строительство зарезервировано 85 млн гривен. Успешная реализация проекта позволит обеспечить жильем 216 семей.

В Николаеве на территории военного городка № 72 по пр. Героев Украины через несколько недель начнется строительство трех четырехэтажных 72-квартирных жилых домов. Квартиры в новостройке будут предоставляться как служебные военнослужащим ВС Украины.

На территории 72-го высвобожденного военного городка через несколько недель начнется строительство первой очереди нового военного городка.

Первая очередь — это 3 дома, на 216 квартир. Только и исключительно для действующих военнослужащих, служебное жилье. Приоритет — ВМСУ. Под строительство зарезервировано 85 миллионов гривен, это рекордная, уникальная и еще много всяких разных эпитетов, сумма, выделяемая на один проект, — сообщил Бирюков.

Начало реформы. Пока — в статусе пилотного проекта. Именно так мы запускаем все наши проекты в работу — сначала пилот, эксперимент. Потом — масштабирование. 216 семей. Уже этой осенью, — добавил советник президента.

Похожие новости

30.01.17 19:30В Николаеве Управление культуры выделило более 42 тыс. грн. на покупку елки, которую никто так и не увидел

29.01.17 14:30Скандал в Крыму: ради "Артека" уничтожают древнее кладбище

28.01.17 14:15На Николаевщине из-за непогоды увеличилась аварийность на дороге

27.01.17 15:56Николаевцы возложили цветы к памятнику жертвам Холокоста

19.10.14 11:40Власти Николаева не смогли найти денег для реконструкции детского сада

На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook

Реклама

Вторник, 31.01.2017

Закругление верхнее-левое

18:15В Николаеве управление архитектуры выдало разрешение на строительство на участке без аренды, - Зоткин

18:00Дрю Берримор в двухметровом парике взорвала сеть

17:50Канадский фонд отказал «Агентству развития» в финансировании Стратегии Николаева

17:45Украинские войска вошли в Коминтерново, за населенный пункт идут бои, - волонтер

17:30На Николаевщине полицейского кинолога наградили часами за предотвращение незаконного вывоза оружия с Донбасса

17:15По проекту "Стена" построено уже 83,2 км заграждений

17:00США оштрафували найбільший банк Німеччини за відмивання грошей РФ

16:50Назначен новый директор "Николаевского рыночного хозяйства"

16:45«Наш край» - лидер в Николаевской области по количеству депутатов местных советов

16:30Одесские суды отдают "Одесский каравай" "Сбербанку России"

16:15Минобороны повысило военнослужащим размер ежемесячной доплаты за службу в зоне АТО

16:00В Первомайске пересмотрели результаты конкурса перевозчиков: фирма, которая пикетировала РГА, осталась второй

15:50СМИ: появились желающие принять «Днепр» у Коломойского

15:45Самые горячие точки Донбасса 31 января

15:30Москаль озвучил печальный прогноз по ситуации в Украине в 2019 году

15:15У Миколаєвi затримали чоловiка, який вночі зазирав у вікна

15:00Хозяйка дома, где родился Гитлер, обжалует в конституционном суде Австрии решение парламента об экспроприации здания

14:50Киеву передали ключи от Евровидения

14:45В Николаеве по пр. Героев Украины построят жилые дома для военнослужащих

14:30Главы МИД Украины и Дании отправились в Мариуполь

Архив новостей
Закругление нижнее-левое

Фоторепортажи

Самые комментируемые

17.01.17 18:171510

На Николаевщине и ещё в 10 областях зафиксирована вспышка АЧС

17.01.17 18:261400

Увеличение минимальной зарплаты не повлияет на выплату субсидий — Гройсман

17.01.17 18:271240

Главная военная прокуратура получила копию заявления Януковича с просьбой ввести войска РФ в Украину

17.01.17 18:371500

Рабочая группа проверит, насколько обоснованы новые тарифы на услуги по содержанию домов и придомовой территории

Самые читаемые

25.01.17 09:2212620

Сегодня День Татьяны – праздник студентов

24.01.17 00:417620

«Почему пенсионеры платят квартплату, а депутат Филевский нет?», - Владислав Чайка

18.01.17 14:267330

Маша Кончаловская: последние новости о состоянии девочки на сегодня

22.01.17 08:475470

Рева о пенсионной реформе: будет шок

Погода в Николаеве

Анонсы и реклама