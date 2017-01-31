В Николаеве по пр. Героев Украины построят жилые дома для военнослужащих

В Николаеве на территории военного городка № 72 по пр. Героев Украины через несколько недель начнется строительство трех четырехэтажных 72-квартирных жилых домов. Квартиры в новостройке будут предоставляться как служебные военнослужащим ВС Украины.

Как сообщает "Мой Город", об это написал на своей странице в Фейсбук советник президента Юрий Бирюков.

Под строительство зарезервировано 85 млн гривен. Успешная реализация проекта позволит обеспечить жильем 216 семей.

В Николаеве на территории военного городка № 72 по пр. Героев Украины через несколько недель начнется строительство трех четырехэтажных 72-квартирных жилых домов. Квартиры в новостройке будут предоставляться как служебные военнослужащим ВС Украины.

На территории 72-го высвобожденного военного городка через несколько недель начнется строительство первой очереди нового военного городка.

Первая очередь — это 3 дома, на 216 квартир. Только и исключительно для действующих военнослужащих, служебное жилье. Приоритет — ВМСУ. Под строительство зарезервировано 85 миллионов гривен, это рекордная, уникальная и еще много всяких разных эпитетов, сумма, выделяемая на один проект, — сообщил Бирюков.

Начало реформы. Пока — в статусе пилотного проекта. Именно так мы запускаем все наши проекты в работу — сначала пилот, эксперимент. Потом — масштабирование. 216 семей. Уже этой осенью, — добавил советник президента.