Николаевский морской порт перевалил свой первый миллион в этом году

31.01.17 12:10Сколько просмотров этой статьи47Сколько комментариев этой статьи0

Николаевские морской порт стал работать лучше, главной диспетчерской государственного предприятия «Администрация морских портов Украины» зафиксировано перевалку портом более чем миллиона тонн груза.

Об этом сообщает пресс-служба администрации Николаевского морского порта.

По состоянию на 20:00 часов, 30 января этого года, Николаевский морской порт перегрузил 1,031 млн тонн груза при месячном плане 880 тыс. тон. Это первый миллион в новом 2017 году.

Так, за месяц портом перевалено 342 тыс тонн зерновых, 186 тыс. тонн угля, 223 тыс. тон проката из них: 154 тыс. тонн растительного масла, 33 тыс. тонн аглоруды и другое.

В порту считают, что данный результат достигнут благодаря вводу в эксплуатацию новых мощностей по перевалке зерновых и масла на территории Николаевского морского порта, а также слаженной работе руководства порта, портовых операторов и портовиков.

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