Николаевский морской порт перевалил свой первый миллион в этом году

Николаевские морской порт стал работать лучше, главной диспетчерской государственного предприятия «Администрация морских портов Украины» зафиксировано перевалку портом более чем миллиона тонн груза.

Об этом сообщает пресс-служба администрации Николаевского морского порта.

По состоянию на 20:00 часов, 30 января этого года, Николаевский морской порт перегрузил 1,031 млн тонн груза при месячном плане 880 тыс. тон. Это первый миллион в новом 2017 году.

Так, за месяц портом перевалено 342 тыс тонн зерновых, 186 тыс. тонн угля, 223 тыс. тон проката из них: 154 тыс. тонн растительного масла, 33 тыс. тонн аглоруды и другое.

В порту считают, что данный результат достигнут благодаря вводу в эксплуатацию новых мощностей по перевалке зерновых и масла на территории Николаевского морского порта, а также слаженной работе руководства порта, портовых операторов и портовиков.