В Украине дорожает почти все: что будет с ценами в феврале

В Украине резко дорожает еда: на 10—15% и более выросли цены прежде всего на молокопродукты: твердые сыры, творог, молоко. Сильно подорожали и импортные фрукты. Скакнули цены также на колбасу и мясо премиум и элит-сегмента. Экономисты говорят, что обычно спокойный в плане инфляции январь может дать в этот раз до 3% роста цен. Что и насколько подорожало, и что будет с ценами в феврале.

За два месяца самый большой рост цен на молокопродукты, прежде всего твердые сыры, до 40% стоимости.

Стала больше стоить в супермаркетах и другая молочка: на 1,5—2,5 гривни подорожал литр молока или кефира (+5—6%), на 6—7 грн — кило сметаны (+18—20%), на 11—12 грн — кило творога (+13—15%).

Сливочное масло выросло в цене меньше, в среднем на 10 грн/кг (+7%), но оно подорожало еще на 10% в сентябре-октябре. Неприятно удивили цитрусовые: например, качественные мандарины дешевле 32 грн/кг найти сложно, хотя в ноябре они стоили на 10 грн меньше.

Выросло в цене и мясо: так, на 20% дороже теперь филейка или биток без кости — 95—100 грн/кг. Но подорожало не все, борщнабор обойдется в те же деньги, что и в ноябре, кроме картофеля — кило "бульбы" плохого качества продают за 6 грн (было 3,5), хорошего — за 8—9 грн (было 5).

Не изменилась цена украинских яблок — 10—14 грн/кг, а также бананов — 23—31 грн/кг, в зависимости от свежести. А яйца даже подешевели, с 20 до 17 грн/десяток (–18%) за лоточный продукт.

В Ассоциации производителей молока назвали несколько причин подорожания молочки — повышение закупочных цен на молоко в среднем на 21 коп./л по сравнению с декабрем (до 8,5—8,83 грн/л), а причины: сезонное снижение надоев, продолжающееся сокращение поголовья коров, а также рост курса доллара, подорожание дизтоплива.

"Я считаю, что продавцы необоснованно подняли с нового года закупочные цены на сыры более чем на 20%, но сделать ничего не могу, приходится повышать стоимость в рознице, — рассказала владелица нескольких торговых точек на столичном рынке "Юность" Мария.

— Покупатели жалуются, что дорого, но берут, хотя и меньше, чем раньше". Кивает на производителей и сетевая торговля. "Нас поставили перед фактом еще до нового года, что сыры будут дороже на треть, молоко на 5%, мясо на 10% и т. д. А цитрусовые подорожали потому, что закончился сезон, поставок меньше", — говорит топ-менеджер известной сети супермаркетов Владимир Молчанов.

Специалисты агрорынка и продрынка уверены, что истина посредине. Так, Мария Колесник (консалтинговая компания "ААА") подтвердила нам объективность причин роста закупочных цен на молоко. А картофель подорожал сезонно, плюс за счет потребителя магазины списывают убытки от его порчи из-за морозов.

А вот директор Ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко говорит, что такой большой рост цен необоснован: "Сейчас, когда экономика нестабильна, стараются заработать на клиенте все: производители. оптовики, розница.

Продают по максимальной цене, если спроса нет — ее снижают, прежде всего на скоропортящиеся товары — молоко, кефир, сметану, мясо. Что касается импортных фруктов, то в их стоимость уже закладывают курс 30 грн/$".

Наконец, экономист Александр Охрименко (Украналитцентр) говорит, что январский рост цен нетипичен и вызван тремя факторами: подорожанием доллара, предновогодней эмиссией Нацбанка в 36 млрд грн (об увеличении денежной массы сообщено официально. — Авт.) для выплаты зарплат бюджетникам и повышением минзарплаты вдвое с 1 января.

"Эти деньги пошли на продрынок, вызвав рост цен. По итогам января инфляция может быть до 3%, хотя обычно она в этом месяце не выше 1—1,5%", — уточнил Охрименко.

В феврале подорожают связь и телевидение Эксперты говорят, что в феврале инфляция ожидается более 1%. Главная причина — подорожание промпродукции и услуг, себестоимость которых, по данным Госслужбы статистики, выросла в 2016 г. на 35% (при инфляции в стране на 12%).

По словам энергоэксперта Валентина Землянского, эта "отложенная инфляция" в течение полугода отразится на розничных ценах украинских промтоваров. Провайдеры кабельного ТВ объявили о росте с 1 февраля платы за каналы на 6% — это минимум на 8 грн/мес., а операторы мобсвязи — о росте расценок на их услуги, хотя обещают добавить бесплатного трафика. Также стоит в ближайшие месяцы ожидать подорожания холодной воды, проезда по железной дороге (дважды на 10% до конца года).

Кстати, на днях НБУ ухудшил прогноз по инфляции на 2017 год с 8% до 9,1%, связав рост с повышением минзарплат. А экономист Александр Охрименко считает, что инфляция в этом году будет двузначной, и хорошо, если менее 20% за год.

Лекарства: установят новые цены Однако уже с 1 февраля отечественный Минздрав обещает снижение цен на 89 наименований лекарств.

Так, правительство установило максимальную оптовую торговую надбавку на продажу трех типов лекарств (сердечно-сосудистые заболевания, сахарный диабет 2-го типа и бронхиальная астма) в размере 5% с учетом всех налогов и сборов, а максимальную розничную торговую надбавку на продажу лекарств — 15% с учетом всех налогов и сборов.

"С 1 февраля реализация лекарств в аптечных заведениях выше предельной цены с учетом предельных надбавок (оптовой и розничной) и НДС будет невозможной. НДС на лекарственные средства и медицинские изделия уменьшится до 2—5%", — отмечают в пресс-службе МЗ.

Цена на медикаменты будет устанавливаться в зависимости от его стоимости в соседних странах. "Стоимость на какое-то конкретное наименование сравнивается с ценами на него же в Польше, Словакии, Венгрии, Чехии и Латвии.

После этого устанавливается пороговая цена на лекарство в Украине", — объясняет медэксперт фонда "Возрождение" Елена Кучерук. Так, например, максимальная стоимость одного из видов "Атенолола" (препарат, который используется для лечения сердечно-сосудистых заболеваний) в столичных аптеках сегодня составляет чуть больше 12 грн.

По новым правилам это же лекарство будет стоить максимум 10,5 грн. В случае препаратов от сахарного диабета разница более разительная: максимальная стоимость "Метформина" сегодня составляет 117 грн, а уже в феврале лекарство будет стоить не дороже 20 грн!