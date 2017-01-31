Налоги по-новому: сколько украинцы «платят» государству и нужно ли снижать налоги

Украинцы должны 41,5% с зарплаты «отдать» государству. Эксперты говорят: налоговые ставки соответствуют средним в Европе, а главная проблема – мизерные зарплаты

В Украине в начале прошлого года значительно снизили налоговую нагрузку на зарплаты (соцвзнос сократили с 41 до 22%). Еще несколько лет назад правительство (на тот момент под руководством Арсения Яценюка) заявляло о планах снизить налоговую нагрузку до 20%.

Это, по словам чиновников, позволило бы увеличить количество рабочих мест и вывести экономику из «тени». Сейчас же каждый украинец отдает со своей зарплаты 41,5%.

Часть предпринимателей заявляют, что большая нагрузка не позволяет создавать рабочие места и заставляет работать «всерую». В то же время эксперты уверены: украинцы платят не больше европейских соседей, а стимулировать создание рабочих мест нужно другими методами.

По оценкам Минсоцполитики, 40% плательщиков социального взноса с зарплаты декларировали минималку. Фактически, львиная часть работодателей оформляют сотрудников на минимальную зарплату и доплачивают в конвертах.

Сайт «Сегодня.ua» собрал мнение экспертов о том, почему в Украине часть зарплат находится «в тени» и нужно ли снижать налоговое давление.

Налоговая нагрузка на зарплаты в Украине – 41,5%. 18% – налог на доходы физлиц (НДФЛ), 22% – Единый социальный взнос (ЕСВ) и 1,5% – военный сбор. НДФЛ перераспределяет между местными и государственном бюджетами, при этом 2/3 налога остается в местном бюджете.

Эти деньги идут на реализацию городских программ – ремонт дорог, школ, строительство парков и так далее.

Большая часть ЕСВ уходит в Пенсионный фонд (82,5%, остальное в фонды страхования на случаи безработицы и потери трудоспособности).

Там деньги перераспределяют между действующими пенсионерами. Правда, средств катастрофически не хватает и «дырку» приходится латать за счет государственного бюджета.

В прошлом году ставку ЕСВ значительно сократили (с 37 до 22%). Снижение нагрузки на фонд заработной платы позволило работодателям резко увеличить зарплаты.

Правда, этой возможностью воспользовались далеко не все – как говорят в ПФ, большая часть работодателей «сэкономленные» средства посчитали дополнительной прибылью.

Налоговую нагрузку в Украине высокой назвать нельзя, уверен управляющий партнер Baker Tilly Александр Почкун.

По мнению налогового эксперта, снижать налоги на данный момент не стоит. «Единый социальный взнос – основной источник пополнения Пенсионного фонда и говорить о том, что ставки нужно снижать без кардинальной реформы пенсионной системы, нельзя.

Сейчас я не вижу возможности снижать налоговую нагрузку. Есть НДФЛ, но это основной источник дохода местных бюджетов. Если мы лезем в НДФЛ, тогда должны определить, за счет чего местные бюджеты должны осуществлять свои программы.

Тем более у местных бюджетов забрали акцизы, у них остался налог на землю, на недвижимость и НФДЛ», – рассказывает Александр Почкун.

В то же время эксперт в сфере пенсионного обеспечения Галина Третьякова уверена: налоговое давление необходимо снижать, а минимальную зарплату вовсе не облагать налогами.

«Мы должны ввести систему налогообложения домохозяйств. Допустим, пара содержит двое детей и родителя, у них берут налоги на доходы физлиц. Они в конце отчетного года должны составить декларацию. В этой декларации нужно сказать, сколько заработали. Я предлагаю не облагать налогами 3200 на каждого члена семьи.

Если это пять человек, то эту сумму нужно умножить на пять и на двенадцать. И сумма переплаченного налога должна вернутся. Если сдвинутый финансовый год, его вернут к Новому году. Мне говорят, что это будет как ПДВ, да, но люди должны гарантировано получить деньги», – поясняет Третьякова.

Львиная часть работодателей «прячется» от налогов

По разным оценкам от 40 до 60% работодателей часть зарплаты выплачивают в конвертах. Руководитель одного из крупнейших в Украине региональных бизнес-союзов Елена Еременко считает: единственный выход в сложившейся ситуации – снизить налоговую нагрузку. Бизнес действительно работает «в тени», однако другого выхода, по словам Елены Еременко, на данный момент нет.

Предприятиям приходится бороться за рынки сбыта. И чаще всего побеждает тот, у кого продукция дешевле. Один из самых простых способов снизить себестоимость производства – минимизировать доходы. Те, кто работает «в белую», проигрывают в конкуренции с «серым» бизнесом.

«Но даже если весь бизнес одновременно начнет работать «в белую», налоги будут переложены на себестоимость и будет другая проблема – покупательская способность низкая и если это не продукция первой необходимости, люди перестанут ее покупать.

Уплата «вбелую» всех налогов это уменьшение возможности внутренних инвестиций, не будет средств для расширения своего бизнеса. Это все замкнутый круг», – поясняет Елена Еременко.

К слову, в среднем по Европе налоговая нагрузка на зарплаты колеблется в районе 40%, одни из самых высоких налогов – в Германии (более 50%, зависимо от дохода).

«Есть целый ряд европейских стран, где налоговая нагрузка даже выше украинской. Это и страны Прибалтики, Германия», – рассказывает вице-президент Украинского союза промышленников и предпринимателей Сергей Прохоров.

Еще несколько лет назад на тот момент премьер-министр Арсений Яценюк обещал значительно снизить налогообложение зарплат – до 20%, а украинцев с минимальными зарплатами вовсе освободить от налогов.

Почему работодатели платят «в конвертах» и поможет ли снижение налогов

Налог любой предприниматель позиционирует себя как расходы, рассказывает Александр Почкун. По мнению эксперта, снижение налогов не позволит увеличить зарплаты или же стимулировать создание рабочих мест. «Предприниматель не будет платить высокую зарплату только потому, что у него есть моральные обязательства.

Он будет платить ту зарплату, которая формируется рынком. Если у него есть свойства характера, которые позволяют ему платить выше рынка, то это будет делаться только для того, чтобы привлечь более качественные кадры. И все», – рассказывает Александр Почкун.

Предприниматели «прячутся» от налогов из-за низкой рентабельности. «Рентабельность низкая, нет запаса прочности. Нет денег, чтобы платить больше. Мое мнение – не налоги главная причины «зарплаты в конвертах», а состояние экономики.

Нет большого спроса, нет большого дохода, все экономят, стремятся к минимальным ценам. В экономике нет запаса прочности.

Когда у предпринимателя нет денег, тогда ему все страшно, и налоги страшны, и новая техника – страшно», – уверен Сергей Прохоров. При этом, эксперт уверен, что снижение налоговой нагрузки без развития экономики ситуацию не изменит.

«Нужно создавать товары с высокой добавленной стоимостью. В условиях, когда продукция имеет очень низкую рентабельность, в лучшем случае 10-15%, это не позволяет делать модернизацию и одновременно увеличивать заработные платы. А это нужно делать постоянно для того, чтобы оставаться конкурентоспособным, повышать свою эффективность», – уверен Сергей Прохоров.

Уровень теневой экономики в первую очередь показывает степень доверия бизнеса к государству, отмечает гендиректор аудиторской компании «Бейкер Тилли Украина» Александр Почкун. «Это элемент доверия к государству, чем выше доверие к государству, тем ниже теневая экономика.

Я не склонен связывать теневую экономику с вопросом выживания предприятий», – рассказывает налоговый эксперт.

Главный эксперт Совета предпринимателей при Кабмине Андрей Забловский считает, что снижать налоговую нагрузку для детинизации зарплат можно, однако это решение должно воплощаться в комплексе с другими.

«Комплекс мероприятий позволит бизнесу выплачивать зарплаты «вбелую». Нужно создать условия для тех, кто работает «в тени», чтобы им было выгодно работать легально. Пока что в Украине выгоднее работать не по-честному.

Понижение фискальной нагрузки должно стать одним из стимулов. Но многие компании уже это практикует. Есть способы мотивации.

При создании новых рабочих мест можно освобождать от ЕСВ, при запуске проекта можно освобождать от налогов. Это будет стимулировать создание новых производств», – считает эксперт.