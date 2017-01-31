У Сенкевича уверяют, что не планируют поднимать стоимость проезда в николаевских маршрутках

31.01.17 09:10Сколько просмотров этой статьи59Сколько комментариев этой статьи0

Заместитель Николаевского городского головы по вопросам инфраструктуры Антон Турупалов заявил, что в ближайшее время в городе не будут повышаться тарифы на проезд в общественном транспорте.

Об этом Антон Турупалов рассказал НикВестям, комментируя ситуации, которые возникают в Николаевской области и других регионах страны в связи с повышением стоимости проезда в общественном транспорте. На вопрос корреспондента, обсуждается ли с перевозчиками вопрос о необходимости поднятия тарифов на проезд, вице-мэр ответил отрицательно.

— Ни с нашей стороны, ни с их (со стороны перевозчиков, - прим.) нет никакой активности на этот счет, - сказал Антон Турупалов.

Отметим, что тарифы на пассажирские перевозки в Никоалеве устанавливает исполнительный комитет Николаевского городского совета. Еще в мае 2016 года руководители фирм-перевозчиков объявили, что стоимость проезда в 4 гривны в маршрутках их не устраивает, поскольку не покрывает всех затрат.

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